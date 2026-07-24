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林佳龍：台泰關係須對等互惠 盼泰政府珍惜與台往來

中央社／ 台北24日電
外交部長林佳龍。中央社
外交部長林佳龍。中央社

泰國總理阿努廷昨天重申一中政策，並稱泰中聯合聲明不影響泰台關係或合作。外交部林佳龍今天表示，「會影響」，台泰關係必須對等互惠的基礎上，希望泰國政府珍惜與台灣的往來，並為不當扈從中共的說法做出補救。

外交部日前表示，泰國與中國聯合聲明貶損台灣主權，嚴重悖離事實，對泰方失望與遺憾並敦促泰方珍視兩國長久情誼，勿持續配合中國打壓。阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天回應說，了解台灣立場，相信此事不影響泰台關係或合作。

林佳龍下午出席「拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處」（LACTO）揭幕儀式後接受媒體聯訪，被問及泰國與中國雙方發布的聯合聲明中，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，以及阿努廷稱不影響泰台關係的看法。

林佳龍說，「會影響」，外交部了解有些國家有一中政策，但希望也有「一台政策」，而一中政策的內容也有不同的解釋，可是跟台灣的往來，不能夠否定台灣的存在；這次是泰中雙方的共同聲明提到台灣，外交部當然不能接受矮化台灣的主權地位。

林佳龍表示，台泰關係必須在對等互惠的基礎上，也希望泰國政府能夠珍惜台灣與泰國之間在經貿或人民的往來，泰國應該要為這樣一個違反雙邊利害關係，不當的扈從中共的說法做出補救，否則當然會影響到台灣人在泰國的投資，以及兩國之間人民的往來。

針對中共在台海進行實彈射擊，林佳龍說明，中共其實在破壞現狀，不斷的發動文攻武嚇，以建立所謂的新常態，而不只是灰色地帶的操弄；事實上，軍事實彈演習已經破壞台海和平跟穩定，這也是為何理念相近國家要一致表達立場，要一致來阻止中共軍事擴張。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）昨天在社群媒體X發文指出，任何國家都無權限制台灣海峽在內的國際水道通行自由。

林佳龍表示，魯比歐所講的就是台海自由航行權，台海是公海、不是中國的內海，尤其在印太地區第一島鏈維持自由航行，符合以規則為基礎的國際秩序，台灣站在第一線會強化自我防衛的力量與決心，也會與友盟做好共同因應。

對於摩洛哥疑暫停台灣護照申請簽證，林佳龍說，有跟摩洛哥方面聯繫中，也透過旅行社了解狀況，因為旅行社已經得到這項通知，外交部會確認這項申辦簽證措施是暫時、還是政策性，並在加以瞭解後因應。

媒體詢問，英國籍舞蹈老師6月入境台灣時被查出攜帶違禁品遭收押禁見，英國家屬是否透過外交管道尋求協助。

林佳龍表示，這起事件已進入司法程序，尊重司法程序的處理，外交上會給予對方必要的協助。

林佳龍 外交部 泰國 台灣

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