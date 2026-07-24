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國民黨國發院土地追徵案敗訴確定 黨產會：難認同最高行政法院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
不當黨產委員會今下午表示，最高行政法院昨日駁回黨產會上訴，就中國國民黨國發院（原革命實踐研究院）土地追徵案判決黨產會敗訴確定。圖為位於台北市文山區的革實院（國發院）。聯合報系資料照
不當黨產委員會今下午表示，最高行政法院昨日駁回黨產會上訴，就中國國民黨國發院（原革命實踐研究院）土地追徵案判決黨產會敗訴確定。圖為位於台北市文山區的革實院（國發院）。聯合報系資料照

不當黨產委員會今表示，最高行政法院昨日駁回黨產會上訴，就國民黨國發院（原革命實踐研究院）土地追徵案判決黨產會敗訴確定，認定僅「無償或顯低價取得」的黨產可追徵，黨產會雖尊重但難認同；黨產會表示，國民黨當年購地資金高達85%來自政府撥助等，形同無償取得，轉賣謀取逾32億元暴利卻無須歸還全民，有違轉型正義與民主法治。

黨產會表示，在前兩個類似案件中，最高行政法院認為針對政黨不當取得且已出售之財產，唯有在政黨於「取得當時」係以無償方式，或是以顯失公平的低價取得者，始得依據「不當黨產條例」進行追徵。換言之，僅有那些能夠證明以低價或免費取得的財產，方能依法追回；其餘經歷過轉手的個案，縱使明顯涉及權力濫用或不法情事而取得者，皆將被排除在追討範圍之外。尊重最高行政法院的法律意見，但不能認同，此一立場已在前例表達。

黨產會表示，然而在本案件中（指國民黨國發院土地追徵案），黨產會早已於作出行政處分時（民國111年2月8日）發出聲明，向社會大眾說明黨產會在本案處分追徵中國國民黨出售國發院土地價額之緣由。

黨產會指出，根據該聲明，「中國國民黨42年至69年6月之預算收入中，政府補助收入部分包括國家總預算協款、政府防衛捐項下撥助、台灣省政府撥助革命實踐研究院經費等，平均占總預算收入達85.38%，相較符合政黨本質之黨員黨費，僅占總預算收入1.83%。又為解決黨中央經費收支差絀之情形，中國國民黨之解決方式係『洽從政主管同志設法以政府預算增加補助』，或將部分黨務工作移由政府辦理，甚至以向中央銀行『無息貸款』之方式支應。從而堪認上開期間被處分人符合政黨本質之收入早已支用殆盡，故用以購置附表所列土地之財源，均非來自於中國國民黨之黨費等符合政黨本質之收入，而屬不當取得之財產。」

黨產會表示，也就是說，國民黨所謂「購買」國發院土地之價金，皆為來自國家之不當取得金錢。即令當時取得土地是以買賣的形式為之，但是這些購買土地的金錢，全數是以違背政黨本質及悖於民主法治原則之方式取得，形同中國國民黨以無償方式取得案件土地。

黨產會表示，站在推行轉型正義工程以追求自由民主憲政秩序之深化的立場，期盼最高行政法院能在判決理由中具體指明，為何一個政黨，可以由國家常年編列預算供給其開銷，用這些來自於國家編列的預算購置土地經營其黨員幹部訓練中心。待國家推行轉型正義工程之際，轉賣給民間建設公司謀取鉅額政黨利益（逾新台幣32億元），竟不需要歸還這些不當利益於全民？

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