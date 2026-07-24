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要求依法編列預算補足退休金 藍委偕退休警消遞狀提告政院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲今表示，今早他跟立委黃建賓委員、律師團隊，及數百位退休警消學長姐站在一起，正式向行政法院遞狀提告行政院，代表全台灣5109位退休警消弟兄，走上法庭，為他們捍衛屬於自己的權益與尊嚴。圖／截自立委吳宗憲臉書
國民黨立委吳宗憲今表示，今早他跟立委黃建賓委員、律師團隊，及數百位退休警消學長姐站在一起，正式向行政法院遞狀提告行政院，代表全台灣5109位退休警消弟兄，走上法庭，為他們捍衛屬於自己的權益與尊嚴。圖／截自立委吳宗憲臉書

為要求政府依法落實立院三讀通過的「警察人員人事條例」，盡速編列預算將退休警消所得替代率提高到80%，數十名退休警消今到士林高等行政法遞狀提告行政院。國民黨立委吳宗憲今表示，今早他跟立委黃建賓委員與退休警消學長姐站在一起，代表全台灣5109位退休警消弟兄，走上法庭，捍衛屬於退休警消的權益與尊嚴。

吳宗憲表示，如果連國家講好的承諾都能公然耍賴，拿什麼相信這個政府？當「依法行政」變笑話，骨牌效應的最後，就是毀掉我們每一個人過日子的安全感。民進黨執政11年，近來社會上出現了「不想當護理師、不想當老師、不想當公務員、不當軍人、更不想當警察」的集體出走潮。

吳宗憲表示，統計數據攤開來，怵目驚心，全台灣警察少了近5000人，四大警察特考缺額率竟有部分超過5成。更讓人心酸的是，連警專招生都出現部分組別錄取率高達9成、被笑稱「全部寫C也會過」的荒謬現象。錄取門檻降的再低，也沒人想來。

吳宗憲說，當護理師跑光了，生病誰來照顧？當老師心寒離職，孩子誰來教育？當警消沒人要當，安全誰來守護？當國軍、公務員都紛紛灰心離去，這些國家最核心的安全防線一旦垮了，最後受害的，都是每一個普通百姓。

吳宗憲表示，今天站出來，不只為了5109位學長姐的血汗錢，更是為了「政府誠信」與「法治精神」。如果政府對奉獻一生的警消賴帳，未來又會是誰被丟包。他和律師團隊承諾：這場官司，絕對打到底。在立法院，他會繼續強力監督預算；在法庭上，替大家討回公道。「守護人民的英雄，這次換我們來守護你。請大家跟我們站在一起：『護警消，別賴帳！』」

黃建賓 吳宗憲 警察 行政院

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