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搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

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搶先完成立法 藍白「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院會今三讀通過藍白版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。聯合報系資料照
立法院會今三讀通過藍白版「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。聯合報系資料照

立法院會今日三讀通過國民黨民眾黨共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，版本主打「666」方案，規定政府於孩童出生時撥入6萬元作為啟動金；0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶。條例自公布日實施後，孩童自出生至18歲累積可領114萬元。

藍白去年共推台灣未來帳戶草案後，賴清德總統於今年5月宣布推動成長津貼政策，0到18歲每人每月發放新台幣5000元，預計以行政命令方式於2027年上路。在野為避免政策遭收割，力拚搶先完成三讀。立法院今早對此進行黨團協商，無共識後送院會進行表決，草案依黨團共識採逐條表決，民進黨立委逐條投反對，在野黨則依靠人數優勢，以54比41票最終表決通過。

三讀通過條例規定，政府於孩童出生時撥入6萬元作為開戶定額款項；0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲則每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶。家長可以開戶人名義自行存款入帳戶，每年每帳戶最高20萬元；另開戶人法定代理人的雇主可贊助存款，每年每帳戶最高5萬元，至18歲止；或直接捐贈基金。

條例規定，適用對象為未滿18歲的中華民國國民，且須在國內設有住所、每年居住滿183天。所需經費由中央政府編列預算支應，地方執行經費由中央補助；發放金額每3年依消費者物價指數（CPI）及人口結構變化調整，送行政院核定，提交立法院審議。中央主管機關為衛生福利部，地方則由直轄市、縣市政府負責推動；帳戶收支及保管業務由勞動部勞工保險局辦理，基金運用、經營及管理則由勞動基金運用局負責。

條例規定，開戶人、法定代理人或近親依事先選定金額，每月存入未來帳戶；若有特殊情況可於年底前補入。企業提供贊助款或捐贈基金，主管機關應提供相關獎勵及免稅措施，基金投資範圍限於國內股票、債券及證券公司發行的受益憑證等，收益不得低於當地銀行二年期定存利率，如有不足由國庫補足；同時設置基金監理機制，定期公布財務及運用資訊。

針對提領規範，條例規定，開戶人滿18歲前，主管機關將通知提出用途證明，經審查符合規定後，才能申請提領並結清。資金用途限定於就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用等；若未提出證明或用途不符規定，僅能領回自存款及企業贊助款，啟動金、撥補款及收益歸國庫。帳戶結餘金額自滿18歲起至提領日的收益，應繳納綜合所得稅；承辦機構於給付收益時，應辦理所得稅扣繳及申報。

針對特殊狀況，條例明定，未滿18歲的開戶人（開立帳戶的兒童或少年）或專戶持有人（開立兒少成長津貼專戶的兒童或少年）若因死亡、罹患重大疾病或屬重度身心障礙者，可由法定代理人或近親向地方機關申請提領帳戶餘額，由中央主管機關辦理。其中，開戶人若死亡，帳戶內除自存款及企業贊助款外，其餘政府投入資金須繳回國庫，不列入遺產；專戶持有人死亡則依「民法」繼承規定辦理。若開戶人喪失國籍且未請領帳戶款項，僅能領回自存款及企業贊助款，其餘帳戶結清。

此外，條例規定，專戶持有人未滿18歲死亡時，繼承人須於15日內通知戶籍所在地公所，自下月起停止發放津貼；若父母、監護人或實際照顧者違法挪用專戶資金，法院得停止其管理權限，主管機關追回已動支款項返還專戶。另接受感化教育者，期間不得領取成長津貼。

至於退出機制，開戶人可向地方主管機關申請退出，主管機關須於一年內提供輔導；若期滿後仍決定退出，僅能領回帳戶內自存款及企業贊助款並結清帳戶，政府提供的啟動金、撥補款及基金投資收益繳回國庫，結清後不得重新開立帳戶。

條例也明定，帳戶政府投入款項不列入家庭收入及財產計算，也不得作為扣押、抵銷或強制執行標的，以保障兒少資產累積目的。

國民黨 賴清德 民眾黨

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