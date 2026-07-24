批藍白未來帳戶抄襲政院成長津貼 郭國文：東施效顰、粗製濫造

國民黨、民眾黨今再聯手通過未來帳戶條例，民進黨立委郭國文表示，這是一部東施效顰的法案，藍白只是將院版的月改為年、千元改為萬元，就想強硬通過法案，殊不知破洞百出，「藍白為了抄襲、收割行政院的規畫，不惜草率立法，不只沒有必要，更淪為一部『粗製濫造』的法案。」

郭國文指出，根據行政院的規畫，成長津貼0至6歲每個月發放5000元，等於一年6萬，6至18歲則是每個月發2500元，另外2500元投入成長專戶投資，等於一年發3萬、投資3萬。藍白版本，新增成長津貼未滿7歲每年發放6萬，7至18歲每年發放3萬，跟政院版雷同；未來帳戶則是出生給6萬啟動金，7至18歲再每年補助3萬，也跟政院規畫雷同。

郭國文批，藍白今日通過的條例就是抄襲政院，結果卻東施效顰。行政院版的津貼是按月給付，藍白改為按年給付；政院版本單位是千元／月，藍白版本是萬元／年，不只大幅抄襲，還修得更粗糙，因為就定期定額投資的概念而言，市場上多以月計算，沒有道理改以年為單位投資。

郭國文說，衛福部對藍白版本強調的「自提款」提出導致貧富差距的擔憂，但藍白仍不聽勸導，納入法條當中。同樣納入的企業捐贈款，根據過去勞退經驗，99%的企業提撥款都只到法規要求的下限6%，凸顯相關制度的成效有限。

郭國文表示，因為藍白抄襲川普政策，導致第18條法案說明當中，限制投資基金或ETF的年度管理費率不得超過0.1%，現狀則是台灣沒有一檔股票型基金或ETF符合，但藍白依舊沒有修正，讓未來帳戶無法投資台灣標的。

郭國文強調，藍白過去都說希望此法案可完整討論，但不管是委員會審查，還是朝野協商，都未進入實質逐條討論，再度顯示藍白為了抄襲、收割行政院的規劃，不惜草率立法，不只沒有必要，更淪為一部「粗製濫造」的法案。