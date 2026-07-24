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張景森不滿高鐵延伸宜蘭宣布退黨 卓榮泰：未來希望一起合作
高鐵延伸宜蘭拍板定案，行政院前政務委員張景森不滿此決策，宣布退出民進黨。行政院長卓榮泰今天下午出席高雄記者會時表示，日前他有邀請張景森到行政院辦公室，當時有討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，未來還是希望張景森一起合作，讓將來工程能夠順利進行。
張景森臉書貼文宣布退出民進黨，張強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。
行政院長卓榮泰出席亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，媒體聯訪追問卓榮泰如何看待張景森宣布退黨一事。
卓榮泰表示，他過去跟張景森前主委同事過，張對國家的經濟發展及基礎建設都非常有貢獻，對政府、人民幫忙很多。
卓榮泰說，日前他邀請過張景森到行政院辦公室，兩人討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，當時有提及未來台灣會有一個「4個90分鐘」環島鐵路網的運作，其中高鐵延伸宜蘭是當中重要的一部分。
卓榮泰強調，他還是會積極邀請張景森前主委未來能夠繼續跟行政院在一起，幫宜蘭鄉親及全國專業工程團隊，一起把高鐵延伸宜蘭這個工作的規畫、細部規畫及將來的工程能夠順利進行，「我希望他（張景森）一起來合作」。
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