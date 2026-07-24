快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

張景森不滿高鐵延伸宜蘭宣布退黨 卓榮泰：未來希望一起合作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天下午到高雄展覽館參與亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，卓表示，張景森對國家的經濟發展及基礎建設都非常有貢獻。記者徐白櫻／攝影
行政院長卓榮泰今天下午到高雄展覽館參與亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，卓表示，張景森對國家的經濟發展及基礎建設都非常有貢獻。記者徐白櫻／攝影

高鐵延伸宜蘭拍板定案，行政院前政務委員張景森不滿此決策，宣布退出民進黨。行政院長卓榮泰今天下午出席高雄記者會時表示，日前他有邀請張景森到行政院辦公室，當時有討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，未來還是希望張景森一起合作，讓將來工程能夠順利進行。

張景森臉書貼文宣布退出民進黨，張強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

行政院長卓榮泰出席亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，媒體聯訪追問卓榮泰如何看待張景森宣布退黨一事。

卓榮泰表示，他過去跟張景森前主委同事過，張對國家的經濟發展及基礎建設都非常有貢獻，對政府、人民幫忙很多。

卓榮泰說，日前他邀請過張景森到行政院辦公室，兩人討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，當時有提及未來台灣會有一個「4個90分鐘」環島鐵路網的運作，其中高鐵延伸宜蘭是當中重要的一部分。

卓榮泰強調，他還是會積極邀請張景森前主委未來能夠繼續跟行政院在一起，幫宜蘭鄉親及全國專業工程團隊，一起把高鐵延伸宜蘭這個工作的規畫、細部規畫及將來的工程能夠順利進行，「我希望他（張景森）一起來合作」。

高鐵 卓榮泰 張景森 高雄 行政院 宜蘭

延伸閱讀

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

環評訴願仍在進行…爭議聲中 政院拍板宜蘭高鐵

影／張景森宣布退出民進黨 卓榮泰：未來會持續邀請合作

定案了！卓揆今核定高鐵延伸宜蘭計畫

相關新聞

搶先完成立法 藍白「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

立法院會今日三讀通過國民黨、民眾黨共同提出的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，版本主打「666」方案，規定政府於孩童出生時撥入6萬元作為啟動金；0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲每年發放3萬元現金，另撥補3萬元至帳戶。條例自公布日實施後，孩童自出生至18歲累積可領114萬元。

台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

中聯致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信，轟市長盧秀燕有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，引起商界熱議。台中市商業發展促進會理事長楊澄源說，食安沒有藍綠，謝豐享與民進黨互動密切，曾出席「台中市百工百業賴清德後援會」成立大會並致詞等，狠酸謝是「綠友友」。

張景森不滿高鐵延伸宜蘭宣布退黨 卓榮泰：未來希望一起合作

高鐵延伸宜蘭拍板定案，行政院前政務委員張景森不滿此決策，宣布退出民進黨。行政院長卓榮泰今天下午出席高雄記者會時表示，日前他有邀請張景森到行政院辦公室，當時有討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，未來還是希望張景森一起合作，讓將來工程能夠順利進行。

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

國民黨國發院土地追徵案敗訴確定 黨產會：難認同最高行政法院

不當黨產委員會今表示，最高行政法院昨日駁回黨產會上訴，就國民黨國發院（原革命實踐研究院）土地追徵案判決黨產會敗訴確定，認定僅「無償或顯低價取得」的黨產可追徵，黨產會雖尊重但難認同；黨產會表示，國民黨當年購地資金高達85%來自政府撥助等，形同無償取得，轉賣謀取逾32億元暴利卻無須歸還全民，有違轉型正義與民主法治。

要求依法編列預算補足退休金 藍委偕退休警消遞狀提告政院

為要求政府依法落實立院三讀通過的「警察人員人事條例」，盡速編列預算將退休警消所得替代率提高到80%，數十名退休警消今到士林高等行政法遞狀提告行政院。國民黨立委吳宗憲今表示，今早他跟立委黃建賓委員與退休警消學長姐站在一起，代表全台灣5109位退休警消弟兄，走上法庭，捍衛屬於退休警消的權益與尊嚴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。