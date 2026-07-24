影／725食安遊行明天登場 卓榮泰：我比較關心昨晚的海上颱風警報

725反毒油遊行明天登場，行政院長卓榮泰今天下午出席亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，被問及明天遊行時表示，他現在比較關心的是昨晚發布的海上颱風警報，希望明天颱風不要對國內國人及其他農作產品有影響。

卓榮泰進一步表示，遊行是人民的權利，但是也應該在合理、理性討論的空間跟方式之下，政府的工作就是在遊行過程做好所有的安全防護工作，至於遊行之後還是要回歸理性討論。

台中市長盧秀燕批評油品上架太快，質疑中央可能有門神一事。卓榮泰回應，公共政策都必須理性的討論，尤其是關係到有科學根據的，就依照科學根據，只要檢驗合格、符合程序，經過衛福部食藥署檢驗、複驗之後，如果廠商願意上架，都是健康安全的油品。

媒體也提問，台北市長蔣萬安認為「喝杯茶不能解決事情」，如何看待蔣要求行政院長下台一事。卓榮泰表示，那天利用開會中途休息時間，他特別邀請六都首長跟代表（茶敘），不是要喝杯茶，是要了解他們在討論的過程當中，有沒有行政院原來注意不到的地方，大家能不能達成更高的共識。

卓榮泰說，當時盧市長與蔣市長已經離開了會場，若喝一杯茶有這麼不好的解釋，那天進來的陳（其邁）市長跟其他幾位副市長，情何以堪呢？