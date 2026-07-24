快訊

郭台銘爆情陷女球友！當初是他促成豪門姻緣「曾馨瑩是公認的仙女」

MLB／老虎賺了？3年前用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】從九如橋到高鐵延伸 民進黨是多瞧不起老百姓？

聯合報／ 主筆室
高雄九如橋「鳥居欄杆」引爆爭議，掀起美學爭議，市府事後已將紅色欄杆改漆為白色，並增設防墜網。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋「鳥居欄杆」引爆爭議，掀起美學爭議，市府事後已將紅色欄杆改漆為白色，並增設防墜網。記者劉學聖／攝影

高雄斥資超過5億元改建的九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」，引發爭議，高雄市府緊急將紅色欄杆改漆為白色。監察院五月公布的調查報告才指宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，行政院仍在爭議聲中堅持核定近4000億元要改這條被前政務委員張景森形容是盲腸高鐵的工程。民進黨政府對於公共工程的草率與浪費公帑的作為，從中央到地方都徹底展現瞧不起小老百姓心態。

歷經兩年、一再延宕的施工作業後，高雄九如橋從原本長624公尺、寬20公尺的大陸橋，縮短為長約70公尺、寬30公尺的3跨PCI平面化橋梁，總經費花了約5億6738萬元，中央補助4億2898萬元，高雄市府自籌1億多元，算是高雄地方上重要建設。

但施工以來就因封路資訊混亂，地方里長多次抱怨未充分掌握資訊，累積不少民怨。也因工期延宕，讓通車日期一改再改，最近終於敲定於7月底通車。但原本以日本鳥居為靈感打造的護爛，不僅被民眾罵翻，連高雄在地親綠議員都忍不住批評「醜到令人嘆為觀止」。

當地里長與居民批評，鳥居圍欄間隙大到成人能穿過去，帶著小孩或發生車禍時後果恐不堪設想。原本被市府認為是特色的「鳥居」造型，更引發高度爭議，鳥居在日本象徵著「神域」與「人界」的連接口，不少人質疑在橋上設置鳥居的意義何在？「難道過個橋就離開人界？」當地里長說，居民看到新的九如橋後，電話被打爆，抗議、陳情接不完，明明當地特色不少，卻硬要去學日式風格，而且還弄得四不像，有夠奇怪。

高雄市政府面對爭議的處理方式，是讓工務局連夜趕工塗上白漆，並拆除上下橋的「鳥居」。至於欄杆間隙過大，安全性頻遭質疑。施工人員也緊急加裝防墜網。高雄市政府原本最愛誇稱的城市美學，變成笑話不說，民眾更在意的是：中央大幅挹注資源、耗費超過5 幾億元的重要公共工程，為什麼會做出這樣的品質？

高雄一座橋的工程，都可以搞到連綠營自己民代都看不下去，高鐵延伸宜蘭案，如今為了創造選舉利多，行政院不顧多名綠營前朝官員的諍言，甚至環評都還沒完成情況下，堅持要花近400億元，興建長度只有約60公里的高鐵延伸宜蘭案，更令多位綠營前官員看不下去。

張景森除直言，這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。更因此決定退出他參與超過30年的民主進步黨。更提醒民進黨內年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路！

從高雄市的九如橋到高鐵延伸宜蘭案，不僅都顯示出民進黨政府在重大公共工程的事前評估決策過程中，許多該細思量的要件都未被放在心中，沒幫人民把關納稅錢的使用外，甚至拿人民納稅錢為特定政治目的牟利益。

不管中央或地方政府，對於重要公共建設的思考，若沒把民眾需求與在地未來發展的各種可能性放進心中思考，心中只有政治利益的盤算Ｍ，這樣的政府，遲早被人民唾棄。

高鐵 民進黨 張景森

延伸閱讀

美感崩壞！高雄九如橋「鳥居欄杆」惹議 議員：誰讓設計一路過關？

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

環評訴願仍在進行…爭議聲中 政院拍板宜蘭高鐵

賀陳旦：選前強推宜蘭高鐵 政院有何權謀考慮

相關新聞

台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

中聯致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信，轟市長盧秀燕有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，引起商界熱議。台中市商業發展促進會理事長楊澄源說，食安沒有藍綠，謝豐享與民進黨互動密切，曾出席「台中市百工百業賴清德後援會」成立大會並致詞等，狠酸謝是「綠友友」。

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

【重磅快評】賴清德都辦不到 鄭麗君敢燦笑接指令？

總統賴清德昨天主持國家氣候變遷對策委員會，特別責成行政院副院長鄭麗君督導司法嚴格查緝地方非法之徒介入綠能產業發展，只是鄭對綠能蟑螂共犯結構並無實戰經驗，而且綠營人物多半牽扯甚深，賴清德自己在台南市長、行政院長任內對這些「非法之徒」甚少置喙，如何能期待鄭以副院長的身分能夠有所作為？

逾百人失聯嚇不退285萬人次赴陸 政府警告為何失靈？

陸委會近一年來多次記者會上都反覆提醒國人赴陸風險，還舉出限制人身自由的具體數字與個案案例，但奇怪的是，台灣人仍「勇敢」前往，月月增、年年加。去桃園、松山機場看看就知道，往返大陸班機班班客滿，商務艙都不一定有位，他們為何都不怕?

影／725食安遊行明天登場 卓榮泰：我比較關心昨晚的海上颱風警報

725反毒油遊行明天登場，行政院長卓榮泰今天下午出席亞洲資產管理中心高雄專區成立一周年記者會，被問及明天遊行時表示，他現在比較關心的是昨晚發布的海上颱風警報，希望明天颱風不要對國內國人及其他農作產品有影響。

【重磅快評】從九如橋到高鐵延伸 民進黨是多瞧不起老百姓？

高雄斥資超過5億元改建的九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」，引發爭議，高雄市府緊急將紅色欄杆改漆為白色。監察院五月公布的調查報告才指宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，行政院仍在爭議聲中堅持核定近4000億元要改這條被前政務委員張景森形容是盲腸高鐵的工程。民進黨政府對於公共工程的草率與浪費公帑的作為，從中央到地方都徹底展現瞧不起小老百姓心態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。