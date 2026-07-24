【重磅快評】從九如橋到高鐵延伸 民進黨是多瞧不起老百姓？

高雄斥資超過5億元改建的九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」，引發爭議，高雄市府緊急將紅色欄杆改漆為白色。監察院五月公布的調查報告才指宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，行政院仍在爭議聲中堅持核定近4000億元要改這條被前政務委員張景森形容是盲腸高鐵的工程。民進黨政府對於公共工程的草率與浪費公帑的作為，從中央到地方都徹底展現瞧不起小老百姓心態。

歷經兩年、一再延宕的施工作業後，高雄九如橋從原本長624公尺、寬20公尺的大陸橋，縮短為長約70公尺、寬30公尺的3跨PCI平面化橋梁，總經費花了約5億6738萬元，中央補助4億2898萬元，高雄市府自籌1億多元，算是高雄地方上重要建設。

但施工以來就因封路資訊混亂，地方里長多次抱怨未充分掌握資訊，累積不少民怨。也因工期延宕，讓通車日期一改再改，最近終於敲定於7月底通車。但原本以日本鳥居為靈感打造的護爛，不僅被民眾罵翻，連高雄在地親綠議員都忍不住批評「醜到令人嘆為觀止」。

當地里長與居民批評，鳥居圍欄間隙大到成人能穿過去，帶著小孩或發生車禍時後果恐不堪設想。原本被市府認為是特色的「鳥居」造型，更引發高度爭議，鳥居在日本象徵著「神域」與「人界」的連接口，不少人質疑在橋上設置鳥居的意義何在？「難道過個橋就離開人界？」當地里長說，居民看到新的九如橋後，電話被打爆，抗議、陳情接不完，明明當地特色不少，卻硬要去學日式風格，而且還弄得四不像，有夠奇怪。

高雄市政府面對爭議的處理方式，是讓工務局連夜趕工塗上白漆，並拆除上下橋的「鳥居」。至於欄杆間隙過大，安全性頻遭質疑。施工人員也緊急加裝防墜網。高雄市政府原本最愛誇稱的城市美學，變成笑話不說，民眾更在意的是：中央大幅挹注資源、耗費超過5 幾億元的重要公共工程，為什麼會做出這樣的品質？

高雄一座橋的工程，都可以搞到連綠營自己民代都看不下去，高鐵延伸宜蘭案，如今為了創造選舉利多，行政院不顧多名綠營前朝官員的諍言，甚至環評都還沒完成情況下，堅持要花近400億元，興建長度只有約60公里的高鐵延伸宜蘭案，更令多位綠營前官員看不下去。

張景森除直言，這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。更因此決定退出他參與超過30年的民主進步黨。更提醒民進黨內年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路！

從高雄市的九如橋到高鐵延伸宜蘭案，不僅都顯示出民進黨政府在重大公共工程的事前評估決策過程中，許多該細思量的要件都未被放在心中，沒幫人民把關納稅錢的使用外，甚至拿人民納稅錢為特定政治目的牟利益。

不管中央或地方政府，對於重要公共建設的思考，若沒把民眾需求與在地未來發展的各種可能性放進心中思考，心中只有政治利益的盤算Ｍ，這樣的政府，遲早被人民唾棄。