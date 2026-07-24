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影／19批預防性下架油品准重上架挨批 卓榮泰：檢驗合格就能上市

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。記者劉學聖／攝影

中聯油脂致癌油風波未平息，衛福部決策放行19批預防性下架油品重新上架，地方縣市首長不分藍綠都表達疑慮，行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。

卓榮泰今天出席高雄活動受訪時強調，公共政策都應建立在理性討論基礎上，尤其涉及科學專業的議題，更應依循科學證據辦理，只要油類產品檢驗合格、符合程序，衛福部完成檢驗及複驗後，將確保所有願意上市販售的產品都符合標準。

針對在野黨25日在台北凱達格蘭大道發起「我是人、我反毒台」食安大遊行，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及基隆市長謝國樑等人共同號召，上街抗議中央政府處理問題油品與究責不力。

被問及周末登場食安大遊行，卓揆回應，遊行是人民的權利，但也應在合理、理性的方式下進行討論，政府的責任則是在遊行過程中做好各項安全維護工作，期待各界都能回歸理性對話。

行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。記者劉學聖／攝影

卓榮泰 中聯油脂 中聯

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