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台中商界大老謝豐享轟市長盧秀燕 商界炸鍋：起底謝是「綠友友」！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市商業發展促進會理事長楊澄源（中）發表聲明。記者趙容萱／攝影
台中市商業發展促進會理事長楊澄源（中）發表聲明。記者趙容萱／攝影

中聯致癌油風暴延燒，台中市商業會理事長謝豐享昨晚以公開信，轟市長盧秀燕有時間上凱道、四處串聯，卻沒關心台中市民健康。對此，引起商界熱議。台中市商業發展促進會理事長楊澄源說，食安沒有藍綠，謝豐享與民進黨互動密切，曾出席「台中市百工百業賴清德後援會」成立大會並致詞等，狠酸謝是「綠友友」。

謝豐享昨晚以公開信轟市長盧秀燕，引發商界議論。謝豐享截自發稿，沒有連繫上。

台中市商業會副理事長施錦郎今早首發聲表示，謝豐享言論「不代表全體商業會立場」，並表態支持盧團隊積極稽查、守護市民健康。包括台中市糕餅商業公會、大甲商圈、大甲蔣公路觀光夜市、自由商圈、建國市場等都發表自主要求攤商選用來源清楚、符合規範油品，並全力配合台中市政府食安政策及查核，力挺台中市政府。

楊澄源說，台中市商業發展促進會由台中138個商業公會組成，盧秀燕團隊在第一時間就有關心如糕餅公會等食安問題；食安攸關全民健康，問題油品應徹查源頭、追蹤流向、釐清責任，不能讓食安問題淪為政治口水與政黨攻防。

楊澄源指出，謝豐享長期活躍台中工商界，與民進黨中央及中部綠營人士互動密切，曾出席「台中市百工百業賴清德後援會」成立大會並致詞，公開履歷亦列有「行政院政務顧問」經歷。近期事件發生後，謝公開批評盧秀燕市府，相關言論也獲綠營人士轉發引用。

楊澄源認為，民主社會可以有不同立場，但食安應回歸事實與專業。真正應追查的是：問題油品從何而來？由誰製造或輸入？如何進入市場？流向哪些縣市與通路？源頭把關責任由誰承擔？地方政府依法稽查、下架及追查流向，是第一線必要作為；中央政府更應針對製造或輸入源頭、供應鏈及跨縣市流通全面徹查，不能只聚焦地方末端責任，卻忽略源頭管理。

楊澄源指出，食安沒有藍綠，追查更不能只查地方、不查源頭。呼籲中央地方共同追查，該查誰就查誰、該負責就負責，完整公布源頭、流向及責任，給全民清楚交代，讓民眾安心買油、安心用油、安心吃油。

盧秀燕 台中 台中市

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