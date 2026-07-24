國民黨團提修食安法違規最重罰10億元 立院付委審查

中聯油脂案延燒，國民黨立法院黨團今天提出「食安法」部分條文修正草案，包含課予供應鏈核心大廠加重管理義務、誠實業者免行政罰鍰，並提升重大違規罰鍰至新台幣10億元等。全案今天立法院會交付社會福利及衛生環境委員會審查。

國民黨團今天提案指出，有鑑於近期事件暴露現行「食品安全衛生管理法」在預防性回收、自主檢驗鼓勵、供應鏈透明度及跨部會通報等關鍵環節存在明顯制度缺口，提案「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」，立法院會今天交付社會福利及衛生環境委員會審查。

提案說明表示，本次修正包含建立全國性跨部會即時食安通報平台；各部會於發現供應鏈系統性異常情資，強制24小時內登錄通報。

草案也創設「綠色預通報」機制與保密免罰條款。明定業者自主檢驗發現「初驗異常」起24小時內應辦理預通報並主動停售，且規範官方72小時複驗期內有嚴格保密義務。針對主動自查、依限通報且積極配合回收誠實業者，明定免除全部行政罰鍰並公開表揚。

提案要求強制標示主要原料原產地，強化邊境源頭管制，高風險大宗農產品採取「逐批或逐船」強制查驗；明文規定主管機關知悉原料涉有違法疑慮時，不論該原料於下游加工食品中之添加、稀釋或混合比例高低，一律立即實施預防性下架。

提案指出，對敢於揭弊的從業人員明定保護與國家補償機制，調高法定檢舉獎金下限；重大違規罰鍰上限，自新台幣2億元提升至10億元，並將「不遵行預防性下架命令」明列為直接適用10億元罰鍰對象。