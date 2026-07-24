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美國今宣布依貿易法301條款加稅 台灣蘭花業者：見怪不怪就等川普下台

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
美國貿易代表署今天宣布將依貿易法第301條款，針對台灣在內60個經濟體「未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定」，加徵關稅並於24日生效。台灣蘭花葉者苦笑表示，早已見怪不怪，只能撐著等川普下台。圖／聯合報系資料照
美國貿易代表署今天宣布將依貿易法第301條款，針對台灣在內60個經濟體「未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定」，加徵關稅並於24日生效。台灣蘭花葉者苦笑表示，早已見怪不怪，只能撐著等川普下台。圖／聯合報系資料照

美國貿易代表署今天宣布將依貿易法第301條款，針對台灣在內60個經濟體「未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品規定」，加徵關稅並於24日生效。台灣蘭花葉者苦笑表示，早已見怪不怪，只能撐著等川普下台。

台灣蘭花產銷發展協會（台灣蘭協）秘書長曾俊弼則表示，美國推出301條款，是因為先前川普政府片面宣布的加徵關稅政策被法院判違憲，為了繼續加收關稅想出來的手段，因為並非疊加關稅，台灣蘭花業者其實已經有心理準備。

曾俊弼指出，台灣蘭花業者過去一年因為關稅增加，收益明顯減少。雖然美國進口商也有負擔一部分成本，但台灣業者為了生存，有部分轉往內銷市場，部分開拓其他國家市場，目前大都還能勉強維持。

貿易法 川普 美國

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