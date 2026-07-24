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民進黨：總預算案延宕 韓國瑜應積極主持協商勿再拖

中央社／ 台北24日電

中聯油脂案延燒，國民黨台北市議員楊植斗等人在凱道前絕食抗議，立法院長韓國瑜前往探視。民進黨今天表示，韓國瑜與其去探望，還不如妥善主持議事與協商，尤其是拖了330天的115年度中央政府總預算案。

中聯油品驗出致癌物超標，台北市長蔣萬安呼籲民眾一起站上街頭，國民黨也宣布號召群眾25日上街頭抗議。台北市議員楊植斗及縣市議員參選人賴苡任、何元楷等，19日起以絕食靜坐響應，預計持續至25日遊行當天。

民進黨今天在臉書撰文表示，在蔣萬安的號召下，藍營黨公職忙著準備上凱道為選舉造勢，而國民黨議員參選人也有樣學樣，在凱道發起所謂「接力絕食」的作秀式抗議，喜歡開玩笑的韓國瑜也忍不住到凱道，看看這幾位不斷鬧笑話的絕食小雞。

民進黨質疑，請問韓國瑜，有時間探望絕食小雞，也有時間參加遊行，為什麼就沒時間好好處理立法院的重要工作，包括115年度中央政府總預算案拖了330天，仍未完成審查，即將創下「2年度總預算撞在一起審查」的荒唐記錄。此外，攸關國軍戰力與產業發展的無人機特別條例草案仍然持續卡關，進度緩慢。

民進黨表示，今年4月韓國瑜公開聲明指出，「對於總預算案、特別預算案，立法院基於憲法義務，理宜盡速審議、落實監督」，實在是言之鑿鑿、擲地有聲。如今言猶在耳，但總預算案依舊延宕，重要法案也持續卡關。

民進黨最後指出，韓國瑜身為國會議長，應該要一諾千金、一言九鼎，與其探望把絕食演成鬧劇的小雞，不如妥善主持議事與協商，尤其是有責任積極主持總預算案的協商，別再拖了。

韓國瑜 民進黨 楊植斗 2026九合一選舉

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