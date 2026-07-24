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張善政批中央處理油品事件「雜亂無章」 明將赴凱道

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政批中央處理毒油事件過程「雜亂無章」，應重新建立適應時代環境的分級管理與處理SOP。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政批中央處理毒油事件過程「雜亂無章」，應重新建立適應時代環境的分級管理與處理SOP。記者陳俊智／攝影

毒油風波持續延燒，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與基隆市長謝國樑今早赴立院宣示明早反毒油上凱道，桃園市長張善政上午有行程未出席，但受訪時也批中央政府處理事件過程雜亂無章，重申處理食安事件流程應隨時代環境改變，重新建立分級管理和處理架構；至於明天是否上凱道？他回答「會」。

張善政受訪表示，這次事件可看到中央政府處理過程雜亂無章，他前兩天已在臉書發表看法，處理食安事件應該有一套分級和對應的SOP。他過去再處理資安事件的時候，已經有非常完善的分級，SOP也有非常完善的國際標準，食安事件應該也可以參考資安事件的的處理流程，建立一套全新且適應現在時代環境的分級和SOP架構，這才是長治久安做法。

張善政 凱道 中央

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