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25日凱道集會 國民黨：至少12位縣市首長到場

中央社／ 台北24日電

國民黨將於25日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，國民黨文傳會主委陳以信今天召開記者會，公布活動流程、主視覺。陳以信指出，除立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌外，目前已確定至少有12位縣市首長將親自到場。

國民黨25日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，邀食安專家、民眾代表、議員、立委及縣市首長，針對油品食安風暴，向賴政府發聲。

陳以信今天在國民黨中央黨部召開「我是人，我反毒台」凱道集會行前記者會，公布活動流程、主視覺及社群大頭貼特效框等內容。呼籲所有關心食安的民眾明天穿白衣齊聚凱道，共同為守護食安站出來。

陳以信指出，活動將於下午5時開始、晚間8時結束，內容包括暖場助講、公民代表發言、民眾黨與國民黨立法院黨團代表致詞、縣市首長代表致詞，以及立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文接續發表談話，最後由全場共同進行「食安大怒吼」，向政府表達人民捍衛食品安全的共同訴求。

陳以信表示，暖場階段將由網紅「歷史哥」李易修、核能流言終結者創辦人黃士修擔任主持人，並邀請網紅「館長」陳之漢、醫師蘇偉碩、前國健署長邱淑媞等人到場助講；正式活動則由台北市議員柳采葳、李柏毅共同主持。目前已確定至少有12位縣市首長將親自到場。

至於凱道集會主視覺，陳以信指出，以「我是人，我反毒台」為主題，搭配「逼我吃毒油、逼我上街頭」等標語，並結合總統府、人民握拳及「致癌油」等設計元素，凸顯人民面對食安危機的憤怒與訴求。活動同步推出依主視覺概念設計的社群大頭貼特效框，已於網路開放下載，呼籲民眾共同換上特效框，響應守護食安行動。

凱道 國民黨 韓國瑜

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