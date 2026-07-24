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食藥署公布重新上架產品清單 藍：沒有真相不准上架

中央社／ 台北24日電

中聯油脂案，食藥署公布重新上架產品清單，國民黨立法院黨團今天與台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，以及民眾黨立法院黨團一同召開記者會，要求「沒有真相，不准上架」，並呼籲全民明天一同上凱道，向政府發出怒吼。

中聯油品致癌物超標案，食藥署23日首度公布可重新上架產品清單，19批合格油品由泰山、福懋及福壽3家業者製成總計501項產品，但是否再上架販售由業者自主決定。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄等人，在立法院議場前召開「沒有真相，不准上架；毒油害台，院長下台」記者會，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，以及民眾黨立法院黨團總召陳清龍等人，也一同與會。

傅崐萁表示，毒油事件發生至今已經紛紛擾擾24天，賴政府沒有人向全民負責、道歉，以及說明真相，反而是推卸責任、栽贓地方，把人民當白老鼠。國民黨團要清楚表達，要求中央政府出來面對，負起責任，更要究責，追辦到底，所有違法失職的人都要移送法辦。

傅崐萁指出，呼籲全民明天一起上凱道，向毒害全民的賴政府討公道，要求賴政府向全民說清楚，講明白，沒有真相，就不准上架，國民黨也要求對全民國賠，為全民爭取該有的權益。

盧秀燕表示，昨天全國衛生局與行政院、衛福部開會，大部分藍綠執政的縣市都表達「真相未明，不要上架」，但中央政府卻執意要上架。當全民還在為問題油、致癌油惶惶不安時，中央政府卻有人在當門神包庇，難怪事發至今快一個月，還查不出真相。前所未見。

盧秀燕指出，呼籲大家明天一定要上凱道，代表台灣人民要食安、要安全，希望中央政府去了解人民的憤怒。

蔣萬安表示，致癌毒油事件爆發已快一個月，賴政府仍無法清楚告訴全民為何會發生，難道總統賴清德不用道歉，行政院長卓榮泰不用下台嗎。當民眾都還有疑慮，政府調查小組還未調查出真相時，為何急忙要恢復上架。

蔣萬安指出，呼籲所有民眾，不分黨派、不分藍綠白、不分年齡，勇敢站出來，他站在地方政府父母官的角色，在沒有釐清任何真相之前，堅拒恢復上架。

謝國樑表示，地方政府努力查察，下架有問題的油品，但如果中央無法在源頭有效把關，地方再怎麼努力也是枉然，所以地方政府要求有問題的油品要全面下架。他呼籲大家明天站出來，表達人民心聲，要求健康油品是再正常不過的事情，國民黨會努力給全民健康飲食的環境。

食藥署 謝國樑 中聯

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