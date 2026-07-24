8高雄綠委籲朝野 速通過政院版無人載具特別條例

8位高雄選出的立委今天在立法院舉行記者會，呼籲朝野放下政治算計，儘速審議通過行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」草案，讓國防採購給予國內無人載具業者穩定長單，帶動高雄傳產及全台無人載具供應鏈升級，打造科技民主防衛神盾。

民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩、許智傑、邱志偉、黃捷、林岱樺、李柏毅、李昆澤上午一同在立法院舉行「挺國防、拚產業、顧高雄，高雄立委挺無人載具國家隊」記者會，台船公司董事長陳政宏及副總經理周志明也受邀出席。

賴瑞隆指出，當一個國家具備無人載具能量時，敵軍不敢輕舉妄動，對台灣來說，現在只有中共不高興，不喜歡。目前朝野均有提出無人載具的版本，若照國民黨的逐年編列方式，預算的不確定性讓產業沒有明確的訂單，投資意願受影響。政院版是多贏的方案，透過國防採購取得大量訂單，讓國家擁有最多數量的無人機、無人艇，確保台海的安全跟和平。立法院在27日將審查無人載具條例，呼籲朝野一起支持行政院版本，強化台灣的防衛能量。

邱志偉表示，經濟部去年訂定為期6年新台幣442億元無人載具的產業發展統籌型計劃，國民黨團之前揚言終止計劃並刪除今年預算，後來改口說凍結，但不管是刪除，還是凍結，對整個無人機產業的發展造成很大的影響。若是凍結，今年只剩下幾個月，等一解凍，這筆錢就不能用，居心可議，更居心可惡與可恥。他呼籲國民黨懸崖勒馬，儘速通過這個統籌計劃，讓無人機產業可以在台灣落實深耕。

邱議瑩說，就無人載具的產業發展來說，透過大量的國防採購及長期的訂單，對國內的扣件業者、金屬業者，甚至許多產業的研發，都是非常重要的。國民黨利用各種不同的手段，甚至在草案裡頭要排除非紅供應鏈，對台灣的產業發展跟台灣的國防安全來講，都是極大的危險。她再次呼籲，支持國家產業、支持國防產業、支持台灣自己的無人載具產業。

陳政宏表示，朝野現在有不同版本，產業界是支持偏向促進產業發展的版本，也就是政院版，有一個很重要的原因是，台灣現在更迫切需要立刻投入無人載具的採購，從使用經驗來就設計及操作進行強化。俄烏戰爭的經驗告訴我們，使用在作戰後得到現場回饋，就能快速迭代，在設計跟製造上面迅速改良。

陳政宏說，平時的救災救援也許可以慢慢發展，但在國防需求，投入的經費有立刻的必要性。

周志明說，企業最希望看到的就是有業務、有定心丸。當這個定心丸已經成形的話，整個企業的分工合作跟發展就會加速。目前台灣無人機產業聯盟的發展非常有成果，替國內創造許多價值，也會是台灣第二座護國神山。