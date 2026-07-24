蔡其昌率團拜會美議員及官員 交流安全經貿等議題

民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團訪問華府，今天拜會美國聯邦眾議院議長強生等國會議員，也和行政部門官員交流。蔡其昌受訪表示，主要和美方交流安全和經貿等議題，議員們很關心台海和平穩定，也很支持台美避免雙重課稅法案。

蔡其昌行前曾說，此行主要向美方重申台美友誼，並鎖定台海和平穩定、台灣國防自主的決心，以及台美產業經貿等主題與美方交流。訪團的民進黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。

蔡其昌一行人今天先後前往美國國會及美國在台協會（AIT）華盛頓總部（AIT/Washington）拜會，與美方人士交流。

王定宇會後在臉書貼文指出，訪團上午分別拜會共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、民主黨籍的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）、前眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul），以及共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）、史考特（RickScott）進行交流。

訪團晚間接著出席華府台灣同鄉會舉辦的座談，立委們接連發言向僑界說明國內政情，並為參選台北市長的沈伯洋助選拉票。

對於媒體問及與美方行政部門的交流重點，蔡其昌會後表示，主要方向與行前規劃的三大議題一致，但基於台美默契，訪團目前還在華府，因此不便多說。

至於拜會國會議員的部分，蔡其昌表示，和每一位遇到的國會議員都聊得很開心，此行主要向他們表達感謝美國國會對台灣的支持，而美國議員們很關心台海和平穩定，彼此有做一些意見交換，另外還談到了台灣軍購預算、台美經貿等議題。

他說，今天拜會的美國議員也都很支持台美避免雙重課稅法案。