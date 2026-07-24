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民進黨團：國民黨把食安問題全推中央 執政黨反而不會推給地方

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情，黨團幹事長莊瑞雄（左）說，執政者真正的責任就是盡量來滿足民眾，有民怨的地方應盡力去化解。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情，黨團幹事長莊瑞雄（左）說，執政者真正的責任就是盡量來滿足民眾，有民怨的地方應盡力去化解。記者張曼蘋／攝影

中聯毒油案延燒，民進黨秘書長徐國勇日前說，民怨沸騰要遊行，是被製造出來的。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，執政者真正的責任就是盡量來滿足民眾，有民怨的地方應盡力去化解，但事件的起因、尤其是針對整個食安問題，國民黨全部推給中央，「執政黨反而不會去推給地方政府。」

民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情，莊瑞雄說，徐國勇秘書長的原話他沒有聽見，執政者執政要做到完全完美很困難，但執政者的責任就是盡量來滿足民眾、服務人民，執政黨本來就有責任，有民怨的地方應盡力去化解，目前台灣的政治情勢，過度的政治攻防，各有支持者、意見難免不同，但事情的起因，尤其是針對整個食安，國民黨全部把它推給中央。

莊瑞雄說，「執政黨反而不會去推給地方政府」，因為民進黨認為中央跟地方應該聯手來把關，來為人民的健康把關，其實所有從政者大家都有共同責任，但民進黨是一個執政者，會用更謙卑的態度，把執政的責任做到讓民眾更滿意，「這是我們最高的一個目標。」

民進黨團 中央 國民黨

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