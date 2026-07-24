藍白未來帳戶闖三讀 特留分延至28日院會處理

立法院會24日上午黨團協商達成共識，下午將處理「台灣未來帳戶特別條例草案」、「公路法修正案」，會中將進行表決，來決定三讀通過哪一版本的修法草案。上周院會原定今日處理的「民法修正案、民法繼承編施行法修正案」特留分修法，移至下周二（28日）處理。

依據黨團協商結論，今天下午13時45分處理「台灣未來帳戶特別條例草案」、「公路法修正案」。

其他七項修法，將於28日處理，包括：民法修正案、民法繼承編施行法修正案、道路交通管理處罰條例修正案、有線廣播電視法修正案、大眾運輸工具播音語言平等保障法修正案、引水法修正案、發展大眾運輸條例修正案。

關於「刪除兄弟姊妹特留分」的《民法》第1223條條文修正草案，月初已由立法院長韓國瑜召開黨團協商，由於會中各黨團幹部、法務部代表、司法院代表均無法達成共識，依照往例，送院會處理，意即於院會當天（24日）將三讀表決各版本，通過同意票數最高的版本。

目前朝野最有共識的部分，是直接刪除《民法》第1223條規範「兄弟姊妹特留分」的條文。至於法務部所提版本，包含「遺產酌給、貢獻制度」等，在野黨、司法院都提出疑慮；司法院認為，修法可先刪除手足特留分，配套未來再討論。