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盧秀燕批中央有人是「癌細胞」 莊瑞雄：真相會水落石出 但不在街頭

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，國民黨一連串發言目標只有一個，就是替明天街頭遊行暖身，但縣市首長也不能出來作秀，其他全擺爛，沒盡到稽查就全部卸責。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）表示，國民黨一連串發言目標只有一個，就是替明天街頭遊行暖身，但縣市首長也不能出來作秀，其他全擺爛，沒盡到稽查就全部卸責。記者張曼蘋／攝影

中聯毒油風暴延燒，台中市長盧秀燕今批中央有些人「本身就是癌細胞」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨一連串發言目標只有一個，就是替明天街頭遊行暖身，但縣市首長也不能出來作秀，其他全擺爛，沒盡到稽查就全部卸責。莊也批，「真相一定會水落石出，但真相不是在街頭。」

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今上午在議場前回應輿情。莊瑞雄表示，今天不管是蔣萬安或盧秀燕或國民黨相關的發言，其實目標就只有一個，就是為明天街頭造勢來做聲援。這次事件之所以被批評，就是地方政府事情發生時，食安法規定有三級品管，業者該通報沒有通報，當然地方政府必須要去處罰。

莊瑞雄說，地方政府平常不能說當縣市首長，只要預算議會通過就好，出來做做秀就好，其他的事情全部擺爛，然後發生事情後全部推給中央，6月30日通報後，7月1日中央政府馬上應變，食藥署馬上會同地方衛生主管機關馬上抽查，7月2日整個法務部、地檢署馬上也跟著啟動偵辦，該聲押的也全部聲押，真相一定會水落石出，但真相不是在街頭。

莊瑞雄更批，任何人膽敢去當門神，就依法來嚴辦、重懲，可是也不能地方政府自己沒有盡到稽查、抽驗的責任，沒有盡到對於市民的安全、國民安全來做把關，全部卸責、說沒有上街頭的人就是「爛命一條」。明天會很多執法人員、警察即使有不同意見、哪怕反對這場遊行，還是要到場去維持秩序，或是醫療院所奉公守法，在職位上在努力完成工作，沒有上街頭，「你也不能講說人家是爛命一條。」

莊瑞雄說，對於在野黨這樣的政治口水影射，其實對於整個食安毫無意義，不要忘記藍白在立法院是多數，行政院會也已通過整個食安法的修訂，相信該去做國民安全的把關，最好的方式就是趕快回到立法院，修訂食安法、把這樣的漏洞補齊才是重點。

盧秀燕 中央 莊瑞雄

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