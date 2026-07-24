【重磅快評】賴清德都辦不到 鄭麗君敢燦笑接指令？

總統賴清德昨天主持國家氣候變遷對策委員會，特別責成行政院副院長鄭麗君督導司法嚴格查緝地方非法之徒介入綠能產業發展，只是鄭對綠能蟑螂共犯結構並無實戰經驗，而且綠營人物多半牽扯甚深，賴清德自己在台南市長、行政院長任內對這些「非法之徒」甚少置喙，如何能期待鄭以副院長的身分能夠有所作為？

國家氣候變遷對策委員會已開會八次，昨天的重點是再生能源及離岸風電，賴表示離岸風電須從個別開發案提升為跨域整合的國家戰略工程，他並責成行政院副院長鄭麗君督導司法單位嚴格查緝地方非法之徒介入綠能產業；這是鄭麗君擔綱對美經貿談判之後，又一重要的任務賦予，顯示賴對她的倚重。

鄭麗君雖燦笑接下賴清德的指令，不過這可不是一件容易差事。鄭麗君過去經歷多集中於學術智庫、文化部、青輔會與經貿談判等領域，相較於有地方首長或基層經營背景的政治人物，她顯然缺乏應對派系、土地利益及黑白兩道勾結等地方生態的經驗，而賴清德的指令中有 「地方」兩字，顯然是對鄭的極大挑戰。

賴清德沒說的是，其實介入綠能產業的「地方」非法之徒是橫跨藍綠，而且綠營恐有過之而無不及。例如前台鹽綠能董事長陳啟昱、前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟、前台南市政府經濟發展局長陳凱凌、前民進黨中執委郭再欽及前行政院顧問古盛煇等人，這些大咖們的案發時間不是在賴擔任市長任內就是行政院長任內，賴都使不上力，鄭難道有超過賴的能耐？

以陳啟昱為例，他是2016年接任台鹽董事長，翌年成立「台鹽綠能」並兼任董事長，他涉嫌在2017至2021年間與業者共謀、利用不合常規的土地開發契約拿台綠資產圖利特定業者，導致台鹽損失11億元，期間賴清德曾是行政院院長，案發地又多數在台南地區，但賴並無任何指示作為，若非民眾黨立委陳琬惠舉報、黃國昌接棒踢爆關鍵案情，檢調會發動偵查嗎？

再看郭再欽的案例，郭所涉嫌案件複雜，早期是學甲農地爐碴案，後來又捲入台南學甲88槍擊案、力暘光電弊案與光電土地詐貸案等，時間跨度自2011年至2024年底，幾乎涵蓋賴清德擔任台南市長至副總統、總統任期，如果要說有人對此案的了解，賴清德必然是數一數二。

但外界並未看到賴清德對郭案有所著墨，早期學甲爐碴案是當地里長挺身舉報，但當時賴主政的台南市政府僅輕罰6000元，檢調更是不起訴處分；里長不放棄再找時力立委陳椒華密集調查並吹哨，終於瓦解郭再欽爐碴暴利集團，88槍擊案後，檢調也才追出陳凱凌及古盛煇相關涉案情節，期間賴清德一直居要津，又出過什麼力？

賴清德自己做不到的事，在連法務部都沒派代表出席的會議中卻帶笑容責成長鄭麗君完成任務，鄭怕熱不敢走進廚房，以致放棄參選台北市長，賴要她督導司法查緝地方非法之徒，剷除綠能蟑螂，說真的，鄭能扮演的充其量只是表面「督導」而已，要她去打破地方保護傘，掃除地方派系利益糾葛，民進黨馬上要選舉了，鄭能辦得到嗎？