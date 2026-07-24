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轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

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批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。圖／聯合報系資料照

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

高鐵延伸宜蘭案從成案起即飽受外界質疑，除了民團之外，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均公開表達反對，監察院今年五月公布長達一年的調查報告，認為宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，連出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足。

張景森今天在臉書貼文表示，他認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。因此在此宣布：即日起退出民主進步黨。

他強調，將離開參加了32年，離開一起走過台灣民主之路的民主進步黨！他希望執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路！

對於張景森退黨的決定，民進黨僅表示「尊重」。

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。圖／截自張景森臉書
行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。圖／截自張景森臉書

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