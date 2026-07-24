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蔣萬安偕盧秀燕、謝國樑立院轟中央 莊瑞雄：看起來像隻憤怒公雞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團今上午緊接著國民黨團記者會後，黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）在議場前回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨團今上午緊接著國民黨團記者會後，黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）在議場前回應輿情。記者張曼蘋／攝影

中聯致癌油風暴，台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑赴立院與國民黨團開記者會，批評中央。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「蔣萬安看起來像一隻憤怒的公雞。」黨團書記長范雲則說，盧市長沒有資格上街頭，帶領大家上街頭根本就是把食安問題當政治提款機。

民進黨團今上午緊接著國民黨團記者會後，在議場前回應輿情，莊瑞雄表示，看得出來國民黨這場記者會是為了明天街頭造勢來做動員，但遺憾的是，食安議題卻變成街頭造勢活動的舞台，對於國人食品安全的健康問題，沒有多大的一個實質助益。

莊瑞雄說，民主最可貴的地方是可以選擇上街頭，也可以選擇不上街頭，但從昨天蔣萬安的發言，到今天在立法院，看起來就像一隻憤怒的公雞，尤其在電視上講話呼籲民眾上街頭，認為好像沒有上街頭，台灣人民就是「爛命一條」，這種話從蔣家的後代嘴巴裡面講出來，確實是讓人搖頭、高高在上，為人民來定義什麼叫做爛命。

莊瑞雄說，整個食安議題，中央跟地方大家都必須要共同來把關，比較可惜的地方是台北市政府跟台中市政府，開了一張罰單以後，地方首長的責任就完了？蔣萬安自己本身是學法，難道不會不知道？按照整個食品安全衛生管理法規定，食品安全衛生主管機關是誰？當然就是縣市政府，既然會對南僑開出一張300萬罰單，就必須要很清楚啊，整個食安的責任，不是完全單方面全部推給中央政府，該下架、該回收的，難道地方政府都完全不用去負責任？

范雲則對盧秀燕喊話，說從公布的上游油廠資料發現，主要是在三個縣市包括台中、高雄還有台南，也看到公布的資料，相較高雄跟台南，台中市的檢驗明顯的非常少。

范雲質疑，如果盧市長對管轄範圍內的油廠有認真檢驗，今天還需要上街頭？民眾絕對有權利上街頭，「可是盧市長，你沒有資格上街頭，你今天帶領大家上街頭根本就是卸責，根本就是把食安問題當政治提款機」，作為重要的地方首長，該做的事情是好的檢討跟中央一起把食安網修好。

盧秀燕 謝國樑 蔣萬安

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