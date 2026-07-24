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美公布301新稅率 行政院：我獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國針對60國「強迫勞動301調查」公布新稅率，行政院表示，我國獲得10%且不疊加MFN相對優惠待遇，行政院將進一步確認具體清單細節，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。也將持續爭取我國家及產業最佳利益後。路透
美國針對60國「強迫勞動301調查」公布新稅率，行政院表示，我國獲得10%且不疊加MFN相對優惠待遇，行政院將進一步確認具體清單細節，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。也將持續爭取我國家及產業最佳利益後。路透

美國針對60國「強迫勞動301調查」公布新稅率，行政院表示，我國獲得10%且不疊加MFN相對優惠待遇，行政院將進一步確認具體清單細節，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。也將持續爭取我國家及產業最佳利益後。

美國總統川普簽署備忘錄，由美國貿易代表署（USTR）依「1974年貿易法」第301條公布「禁止進口強迫勞動產品」調查最終行動，對於佔美國進口總額99.4%的前60大美國貿易夥伴公布新關稅稅率。

行政院副院長鄭麗君表示，美方肯認我國在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作的承諾，因此給予我國10%且不疊加MFN稅率的相對優惠待遇，以及有特別針對臺灣的豁免清單。不過美方尚未公布「結構性產能過剩」301調查結果，以及兩項301調查皆完成後仍待美方做最終稅率的決定，我方將持續與美方保持密切聯繫，致力維繫我國在ART及MOU談判中獲得的優惠待遇。

行政院指出，美國貿易代表署在本次公布的最終行動措施中，針對美國60個貿易夥伴公布新關稅稅率，其中臺灣及歐盟已在ART或與美國的協議承諾執行強迫勞動產品進口禁令，爰獲上限10%稅率不疊加MFN待遇，也就是說，我國目前產品如果關稅低於10%，則301加徵關稅僅補足至MFN與301關稅合計10%；如目前MFN關稅已達10%或10%以上，則不再加徵301關稅。

美國貿易代表署公告另外指出，加拿大、印度、印尼、馬來西亞、墨西哥、英國等17國，因已實施強迫勞動產品進口禁令或已承諾透過ART實施及執行該等禁令、已部分有限執行該等禁令等，為既有稅率加徵10%關稅。至於日本、南韓、瑞士等3國，為12.5%不疊加MFN；中國、新加坡、紐西蘭、菲律賓等其餘國家，則為既有稅率額外加徵12.5%。

本次美方也公告相關豁免與排除項目，主要包括：資訊性材料、捐贈物資、隨身行李；所有依「232條款」課徵關稅之貨品及其零組件，以及特定供應鏈與經濟關鍵產品，包括：若加徵關稅可能導致國內供應短缺之原物料、造成整體經濟供應中斷之產品；美國無法以足夠數量自給生產或自其他來源取得之產品；予以豁免能鼓勵臺灣、英國、瑞士、馬來西亞、印尼等特定經濟體履行強迫勞動產品進口禁令、或制定並有效執行進口禁令者之產品；以及加徵關稅無助消除本調查所認定之措施、政策或作法之產品。

台美經貿工作小組表示，將進一步確認具體清單細節後，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。

行政院 鄭麗君 貿易法 關稅

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