快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

美國301條款關稅 鄭麗君：台灣獲10%不疊加MFN

中央社／ 台北24日電

美國貿易代表署依301條款對60個經濟體加徵關稅，行政院副院長鄭麗君今天表示，台灣獲得10%且不疊加MFN；另外台灣享有豁免清單，後續將持續關注美方對「結構性產能過剩」301調查結果，持續爭取國家及產業最佳利益。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」進行調查。

行政院今天透過新聞稿指出，美方針對第301條公布「禁止進口強迫勞動產品」調查最終行動，對於占美國進口總額99.4%的前60大美國貿易夥伴公布新關稅稅率，台灣為10%不疊加最惠國（MFN）關稅。

行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭麗君說，美方肯認台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作的承諾，因此給予台灣此項301調查稅率為10%且不疊加MFN稅率的相對優惠待遇，且有特別針對台灣的豁免清單。

鄭麗君表示，美方尚未公布「結構性產能過剩」301調查結果，以及2項301調查皆完成後仍待美方做最終稅率的決定，台灣將持續與美方保持密切聯繫，致力維繫台灣在ART及MOU談判中獲得的優惠待遇。

行政院表示，美國貿易代表署（USTR）此次公布的最終行動措施中，針對美國60個貿易夥伴公布新關稅稅率，其中台灣及歐盟已在ART或與美國的協議承諾執行強迫勞動產品進口禁令，因此獲上限10%稅率不疊加MFN待遇，也就是說，台灣目前產品如果關稅低於10%，則301加徵關稅僅補足至MFN與301關稅合計10%；如目前MFN關稅已達10%或10%以上，便不再加徵301關稅。

至於相關豁免與排除項目，行政院表示，依據美國貿易代表署（USTR）公告包含一，資訊性材料、捐贈物資、隨身行李；二，所有依「232條款」課徵關稅的貨品及其零組件。

三，特定供應鏈與經濟關鍵產品，包括若加徵關稅可能導致國內供應短缺的原物料、造成整體經濟供應中斷的產品；美國無法以足夠數量自給生產或自其他來源取得的產品；予以豁免能鼓勵台灣、英國、瑞士、馬來西亞、印尼等特定經濟體履行強迫勞動產品進口禁令、或制定並有效執行進口禁令者的產品；以及加徵關稅無助消除調查所認定的措施、政策或作法的產品。

行政院表示，具體清單細節，台美經貿工作小組將進一步確認後，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。

鄭麗君 關稅 美國

延伸閱讀

美301關稅揭曉 台灣獲10%不疊加優惠待遇、優於日韓越南

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美因強迫勞動對日加徵12.5%關稅 日本表遺憾

美301關稅24日上路 台灣部分商品適用10%稅率

相關新聞

批北宜高鐵是盲腸高鐵 張景森宣布退出民進黨

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

美公布301新稅率 行政院：我獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

美國針對60國「強迫勞動301調查」公布新稅率，行政院表示，我國獲得10%且不疊加MFN相對優惠待遇，行政院將進一步確認具體清單細節，再對外說明台灣實際獲得豁免的各項細節清單相關內容。也將持續爭取我國家及產業最佳利益後。

【重磅快評】賴清德都辦不到 鄭麗君敢燦笑接指令？

總統賴清德昨天主持國家氣候變遷對策委員會，特別責成行政院副院長鄭麗君督導司法嚴格查緝地方非法之徒介入綠能產業發展，只是鄭對綠能蟑螂共犯結構並無實戰經驗，而且綠營人物多半牽扯甚深，賴清德自己在台南市長、行政院長任內對這些「非法之徒」甚少置喙，如何能期待鄭以副院長的身分能夠有所作為？

盧秀燕批中央有人是「癌細胞」 莊瑞雄：真相會水落石出 但不在街頭

中聯毒油風暴延燒，台中市長盧秀燕今批中央有些人「本身就是癌細胞」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨一連串發言目標只有一個，就是替明天街頭遊行暖身，但縣市首長也不能出來作秀，其他全擺爛，沒盡到稽查就全部卸責。莊也批，「真相一定會水落石出，但真相不是在街頭。」

蔣萬安偕盧秀燕、謝國樑立院轟中央 莊瑞雄：看起來像隻憤怒公雞

中聯致癌油風暴，台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑赴立院與國民黨團開記者會，批評中央。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「蔣萬安看起來像一隻憤怒的公雞。」黨團書記長范雲則說，盧市長沒有資格上街頭，帶領大家上街頭根本就是把食安問題當政治提款機。

影／蔣萬安、盧秀燕合體立院黨團 要求賴總統道歉卓揆下台

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今天上午與立法院國民黨團、民眾黨團在立法院議場前舉行記者會，批評政府處理致癌油事件失當，要求釐清事件真相，並呼籲賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。