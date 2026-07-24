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影／蔣萬安、盧秀燕合體立院黨團 要求賴總統道歉卓揆下台

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）、台中市長盧秀燕（右一）、基隆市長謝國樑（左一）上午與立法院國民黨團、民眾黨團在立院議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影
台北市長蔣萬安（左二）、台中市長盧秀燕（右一）、基隆市長謝國樑（左一）上午與立法院國民黨團、民眾黨團在立院議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今天上午與立法院國民黨團、民眾黨團在立法院議場前舉行記者會，批評政府處理致癌油事件失當，要求釐清事件真相，並呼籲賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。

蔣萬安表示，致癌油事件發生至今將近一個月，政府仍未向國人說明事件發生原因，也未交代問題油品流向及調查結果。他質疑，政府歷經3周才成立調查小組，21天後才進場調查，外界不免質疑是否錯失調查黃金時間，甚至讓業者有串證、滅證的可能，因此要求政府儘速公布調查結果，並由賴清德總統向國人道歉、行政院長卓榮泰負起政治責任。

盧秀燕表示，近期中央處理疑涉危害人體健康的食品安全事件，與過去處理模式明顯不同。她指出，過往只要食品安全存有疑慮，多採預防性全面下架措施，但此次在真相尚未釐清前，中央卻准許部分產品重新上架，引發外界疑慮。

盧秀燕也表示，行政院長卓榮泰日前曾在行政院會中質疑台中市政府公布資訊及下架速度過快，她認為，食安事件應秉持及早公開、及早預防原則，才能有效保障民眾健康與知情權。

盧秀燕 蔣萬安 卓揆

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