學者：稅率優於日韓別急慶祝 恐成美要求台加速科技產業移入壓力

美國貿易代表署（USTR）23日宣布，對台灣等國部分商品加徵10%，將於美東時間24日生效，取代暫時關稅。旅美學者翁履中指出，台灣目前列入10%組別確實有優勢，但恐怕還不到可以放心慶祝的時候，真正值得台灣關心甚至擔心的是，這套制度恐怕會變成美國要求台灣進一步加速科技產業外移美國的壓力。

翁履中指出，相較於日本、韓國、越南、中國、新加坡等被列入12.5%組別，台灣維持10%的稅率，2.5%的差距對電子零組件、AI伺服器、半導體設備與精密機械等高附加價值產品而言，足以影響企業採購決策，也可能帶來部分轉單效應。這代表美國現階段認可台灣在供應鏈透明度、勞動規範與法規合規方面，較符合華府的期待。然而，真正值得關注的是川普政府正在改變關稅作為美國對外施壓的工具合法性。

翁履中說明，最高法院限制了川普利用緊急權力課徵全球關稅，但川普並沒有因此放棄，而是迅速改以「1974年貿易法」第301條重建關稅制度。這代表經過川普的嘗試，未來美國任何總統想要執行關稅政策，都不會只是短期工具，而是有制度化、長期化的前例。今天川普政府用的理由可以是強迫勞動，未來其他總統可以用國家安全、供應鏈韌性、產能過剩，甚至人工智慧安全。真正的重點是川普任內給未來的美國創造了一套可以持續重塑全球供應鏈的政策工具，「關稅是手段，政治才是目的。」

翁履中回顧，川普過去的關稅政策始終保留高度彈性，可以提高、降低、延後，也可以豁免，這代表關稅從來不是固定制度，而是一張擺在談判桌上的籌碼，目的就是要求各國坐下來談，並在談判中提出更多交換條件。此次12.5%的關稅，法律基礎雖然建立在美國對「強迫勞動」的調查結果，但「是否符合勞動標準」本身仍是由美國政府認定；換句話說，這是一套可以依政治、政策與談判結果調整的制度，而不是永遠固定不變的稅率。

翁履中指出，台灣目前列入10%組別確實有優勢，但不能因此掉以輕心。未來美國很可能利用關稅、產品豁免與市場准入，要求更多半導體、先進封裝、AI伺服器等高階製造落地美國。對台積電、日月光、鴻海、廣達等科技企業而言，美國客戶也將重新計算「台灣製造」與「美國製造」之間的整體成本。

因此，10%的關稅不是終點，台灣應該把它看成是下一輪談判的起點。目前台灣的相對外在優勢，很大一部分建立在較低稅率與產品豁免上，但豁免本身是一項政策選擇，而不是永久權利。只要華府認為台灣在投資、供應鏈布局或其他政策上仍有調整空間，這些優惠就可能成為下一輪談判的籌碼。

翁履中認為，台灣應思考「如何讓這2.5%的優勢不只是暫時紅利，而是長期競爭力？」及「如何在深化對美合作的同時，守住半導體、AI與先進製造等核心技術優勢？」台灣有短期的相對外在優勢確實值得把握，但不能把短期利多誤認為長期安全；另一個角度看，台灣的客觀優勢和劣勢也必須理性評估。

翁履中指出，台灣最大的優勢在於高科技產業的不可替代性，先進半導體、AI伺服器與高階電子零組件，短期內仍高度依賴台灣，美國企業很難快速找到替代來源；同時，相較於中國面對更高的關稅與科技限制，台灣仍有機會持續承接部分供應鏈轉移所帶來的訂單。

而劣勢則是傳統製造業缺乏半導體的議價能力，翁履中表示，關稅增加將直接衝擊競爭力，且台灣沒有與美國簽署自由貿易協定，現有的優惠與豁免，很大程度仍建立在行政政策與政治互信之上，而非制度保障。

翁履中說，關稅是手段，政治才是目的；豁免是籌碼，不是承諾。對台灣而言，真正重要的不是這一次的10%，而是如何利用這段有利時機，與美國完成下一階段談判，把暫時的優惠和客觀優勢結合，讓台灣能得到長期的制度保障，同時守住台灣最核心的科技競爭力。