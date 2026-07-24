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綠立院黨團拜會美眾院議長強生、裴洛西 王定宇：拜會層級高

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團代表團成員包括立委王定宇（左二）、沈伯洋（右三）、吳思瑤（右二）及陳培瑜（左一）。圖／民進黨立院黨團提供
民進黨立院黨團代表團成員包括立委王定宇（左二）、沈伯洋（右三）、吳思瑤（右二）及陳培瑜（左一）。圖／民進黨立院黨團提供

民進黨立院黨團代表團由黨團總召蔡其昌率團訪問美國，於美東時間23日前往美國國會，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員會面，就台海安全、民主合作、經貿發展及區域局勢等議題交換意見。代表團成員、綠委王定宇則說，「拜會層級高且跨黨派，成果豐碩！」

代表團成員包括立委王定宇、沈伯洋、吳思瑤及陳培瑜，當日與聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson, R-LA)、聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、聯邦眾議院外交委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast, R-FL）、聯邦參議員比爾．海格提（Bill Hagerty, R-TN）等多位重量級國會領袖會面。並代表賴清德總統前往已故聯邦參議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham, R-SC）辦公室獻花致意，感謝其生前長期對台美關係的堅定支持。

蔡其昌表示，台灣將持續致力維持台海和平穩定及兩岸現狀，並以負責任的態度與國際社會共同維護區域安全。面對中國持續升高軍事威脅，台灣將推進自我防衛能力的具體行動，持續強化各項國防自主建設，展現守護國家的決心。

蔡其昌指出，行政院去年提出2026年至2033年八年期、總規模達1.25兆元的國防特別預算，目前立法院已通過7800億元版本，執政黨將竭盡一切努力補足完整所需預算。行政院6月18日已提出上限2100億元的新型無人載具採購特別條例草案，規畫以特別預算方式爭取國會一次授權，逐年建構我國無人載具自主防衛能力，致力打造非紅供應鏈，目前該條例已送交立法院審議。

蔡其昌表示，台灣已是美國打造高韌性半導體供應鏈及維持全球人工智慧（AI）領導地位不可或缺的重要夥伴。近年來，美國更已成為台灣企業最大海外投資目的地，雙方經貿合作持續深化。蔡也說，期待美國國會能儘速完成台美避免雙重課稅法案立法程序，讓台美企業及跨境工作者享有更完善的租稅制度，加速雙向投資。

王定宇則在臉書發文表示，民進黨訪美團美東時間23日上午，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員分別拜會交流，「層級高且跨黨派，成果豐碩！」

民進黨立院黨團代表團由黨團總召蔡其昌率團訪問美國，於美東時間23日前往美國國會，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員會面。圖／民進黨立院黨團提供
民進黨立院黨團代表團由黨團總召蔡其昌率團訪問美國，於美東時間23日前往美國國會，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員會面。圖／民進黨立院黨團提供

王定宇 裴洛西 強生

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