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育兒津貼朝野協商無共識 立院今可望表決通過藍白台灣未來帳戶

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜今針對朝野版「台灣未來帳戶」草案召集黨團協商。圖／取自國會頻道
立法院長韓國瑜今針對朝野版「台灣未來帳戶」草案召集黨團協商。圖／取自國會頻道

因應少子化，朝野提出育兒津貼方案，立法院長韓國瑜今對此召集黨團協商，民進黨立委質疑在野台灣未來帳戶中「自存款」及「企業贊助款」部分恐加大貧富差距、違反租稅公平；在野黨立委則表示，自存款及企業贊助款都是鼓勵性質，呼籲朝野共同支持。由於協商無共識，今日院會可望透過表決，三讀通過藍白共提的台灣未來帳戶。

藍白去年底共推台灣未來帳戶，由政府透過特別條例設立專戶，對象是全體0至12歲兒童，在其出生時即投入新台幣5萬元，之後每年存入1萬元直至12歲，待兒童年滿18歲後便可取用。賴清德總統政府則於5月推出每月發放5000元「成長津貼」。

立法院今對此進行黨團協商，在野黨提出修正動議，版本主打「666」方案，新生兒一出生就有6萬元啟動金進入帳戶，0至7歲每年普發6萬元現金，7至18歲採雙軌制，每年普發3萬元、撥補3萬元進入帳戶，共6萬元。另家長亦可自行存入款項，每年存款上限20萬元；企業也可提供贊助款，每年每帳戶以5萬元為限，至開戶人12歲止。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，對於少子化問題，國家再不拿出完整辦法，未來將面臨嚴重危機。在野黨提出未來帳戶後，賴總統5月宣布的成長津貼幾乎全部採用，如今面對福國利民的條例推動，各黨應放下成見全力推動。至於條文內容20萬自存款部分，其實為孩子開戶不一定要開一個而已，存在哪裡國民黨團也沒有特別規定；當企業要捐助時，也可以指定要給中低收入戶或全台灣的孩子，家長是否要存都是鼓勵性質。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄指出，在野黨早就於賴總統提出前就提出「台灣未來帳戶」，代表早就看到少子化問題。行政院提出構思後，到現在都還沒有具體條文送入立法院，只有院會說明。一個政策必須要明確法律條文、財源設計、基金監理、資訊公開，且經立法院監督審理。國民黨版規定啟動金、撥補款、自存款、企業贊助款，也把開戶程序、收益保障、提領用途、財務透明、基金監理等都寫出法律中。賴總統提出18項只提出方向，但在野黨提出的是具體條文，因此希望讓在野黨版盡快進入審查、三讀通過。

民進黨立委范雲表示，民眾黨團提出的修正動議或原本版本，最大的問題就是不符合財政紀律，且內容設計違反租稅公平。提出未來帳戶本要解決跨時代貧富，但有學者指出，依在野黨版，12年後貧富差距會相差到200萬元。行政院本來就有相近的設計，且不會造成加大貧富差距，在野黨版還會衍生龐大的行政成本及複雜行政程序。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳指出，少子化嚴重，民眾黨版本給予額外的現金發放，新的制度是雙軌進行，邊存邊發放，主打「666」，啟動金6萬元，之後每年6萬元，讓子女成長期間有「六六大順」的概念。她質疑，黨團版跟賴總統的大禮包幾乎一樣，只是賴總統的沒有出生6萬元的啟動金，賴總統推出的成長津貼都沒有財政紀律問題，為何在野黨的有？另外，難道民進黨把行政成本看得比少子化問題還重要嗎？行政成本就是要支出的，不能以此打擊鼓勵生育的福利。

衛福部長石崇良表示，行政院已同意讓行政部門比照從101年開始實施的育兒津貼編列預算，以作業要點執行，目前在預算書上已經編列明年開始推動成長津貼，執行方式不需個人開戶，直至18歲時候依當時收益給予18歲少年，整個制度上規畫明年即可上路。

至於在野黨提出版本，石崇良說，裡面除了啟動金，還有自存款、企業贊助款，但到底有多少家庭有能力繼續存、受後續收益，還是後續虧損時會造成另一世代的差距加大？另針對賦稅公平，到底多少家庭可以享受額外自存款跟的稅賦減免？現在的制度設計是不需額外開戶，只需在現在的專戶上有共同基金操作，待18歲再提領，行政程序上簡化許多，推薦用現在的制度。

育兒津貼 少子化 韓國瑜

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