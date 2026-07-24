何欣純：盧、蔣為了轉移在野黨卡無人機 才要號召725上凱道

台北市長蔣萬安號召725上凱道，抗議中央政府逼人民吃毒油，台中市長盧秀燕響應。民進黨立委、台中市長參選人何欣純今天指出，在野黨頻頻卡無人機相關法案，讓人民心寒、民調下滑，才要靠發動遊行來轉移焦點，但上街頭不能解決食安問題。

何欣純今天上網路節目「新聞放鞭炮」，接受媒體人周玉蔻專訪，談到明天即將登場的遊行，何直言「解決食安問題不是上街頭」，人民有很多疑問，包含中央地方權責畫分、地方政府的責任、稽查頻率是否足夠等等；盧市府8年只抽驗一次中聯油，該把關沒把關，應該先自我檢討。

何欣純指出，中聯油的大本營就在台中海線，食安法規定得很清楚，稽查是地方政府的責任，就算盧市府說「法規不清楚」，如果按照盧秀燕所謂食安最高標準，市府本就應該更積極建立稽查抽驗制度，否則為何台南、高雄有主動查驗，台中8年才1次？

何欣純認為，盧秀燕、蔣萬安現在急著辦遊行或不斷的放話來砲打中央，就是因為前陣子在野黨不斷的技術性阻擋無人機相關條例，才要透過遊行來轉移焦點；事實上不管是台中國民黨部、民眾黨部，還是國民黨台中市議會黨團，都只是「鼓勵參加」，沒有實際動員。

何欣純強調，台中人很務實，可以分辨清楚，這次食安風暴中央、地方各有權責，民眾希望政府趕快告訴大家結論，以及如何處理，最重要的是未來的食用油到底安不安全；她的對手立法院副院長江啟臣，從事件爆發到現在幾乎不吭一聲，請問江是否同意，8年抽驗1次中聯是對的嗎？

談到無人機條例，何欣純說，在野黨一直不給過，台中無人機業者都在搖頭，不知道如何生存下去；特別條例沒過，總預算案又被卡住，無人機產業無法及時進入非紅供應鏈，其他國家都在趕著研發、跟進，產業界更替迅速，若沒辦法掌握時機，台灣無人機產業的機翼就要被拆掉了。

何欣純認為，台中市是搖擺城市，選民更看重誰更會做事，而非政黨顏色；江啟臣可能認為穩操勝算，採取冷處理，她都尊重，但她會把盧市府做不好的痛點一一盤點出來，提出對策與具體承諾，「很多人還在觀望，我們之間的差距已經縮小了」。