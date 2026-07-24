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民進黨訪美團抵華府 見眾院議長強生

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區，於上午拜會國會山莊，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）等美國國會議員見面。圖／取自沈伯洋臉書
民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區，於上午拜會國會山莊，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）等美國國會議員見面。圖／取自沈伯洋臉書

民進黨立法院黨團總召蔡其昌率團於美東時間23日訪問華盛頓特區，於上午拜會國會山莊，與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）等美國國會議員見面。一行人23日下午則低調訪問美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與行政官員會面。

蔡其昌近日代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長、民進黨台北市長參選人沈伯洋、陳培瑜，以及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。

民進黨訪問團日前結束美國西岸訪問行程，於美東時間22日晚間抵達華府特區，並於23日上午訪問美國國會。

王定宇在臉書貼文上指出，訪團上午與強生、眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）、眾院外委會前主席麥考爾（Michael McCaul）、共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）和史考特(Rick Scott)，以及眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）分別拜會交流；王定宇稱，他們見到跨黨派且層級高的議員。

沈伯洋則在臉書上指出，訪團分別贈與議員「Team Taiwan」的球衣，以及「Team Taipei」的徽章，並感謝他們一直以來對台灣的支持。

另外，聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）日前突然病逝，王定宇稱葛理漢是台灣長期堅定的好朋友，也是美國總統川普的政治盟友，訪團也特別到葛理漢的國會辦公室前獻花致哀。

民進黨訪問團下午則前往AIT華府總部，據悉分別與美國國務院和國防部官員會面，不過訪團態度相當低調，都是選擇從大樓停車場進出，不願意走大門，也刻意迴避媒體採訪。

強生 眾院 華府

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