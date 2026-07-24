離岸風電 賴總統：嚴查非法介入綠能

國家氣候變遷對策委員會昨舉行第八次委員會議，賴清德總統表示，未來再生能源及海域使用和需求將更複雜、更加提高，政府要讓離岸風電從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，確保政策的明確性與穩定性；賴總統強調，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。

經濟部次長賴建信表示，國內已完成五○八座風機建置，累計裝置容量四點九ＧＷ，距離二○三○年併網目標十點九ＧＷ達成率約百分之四十五，對於二○三○年裝置容量目標有信心可以達成。

賴建信說，離岸風電發電量逐年提高可有效減碳，二○三○年達成離岸風電裝置容量十點九ＧＷ的目標，減碳當量可達三六八○萬噸，經濟部還將新增十五至十八ＧＷ可開發容量，預計二○三九年提升裝置容量至廿四點七至廿七點九ＧＷ，減碳當量將達八三四○至九四二○萬噸。

經濟部提出「二○二六年至二○三九年離岸風電中長程推動計畫」，透過跨部會合作盤點可設置海域空間，預計新增約十五至十八ＧＷ可開發容量，並規畫每四年一期，每期釋出八ＧＷ容量，朝二○三○年前完成選商，建立長期穩定且具可預期性的推動機制。

為支撐離岸風電建設，政府也持續擴大金融支持，賴建信說，至今年三月底，國內銀行已完成簽約的離岸風電專案融資金額達六三八九億元，保險業投資離岸風電金額達五八八億元，並透過國家融資保證及鼓勵民間資金參與，降低開發資金門檻。

經濟部指出，截至七月十日，台灣已有八座風場完工，包括海洋、台電一期、海能、大彰化、彰芳暨西島、中能、允能、海龍二號，去年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，累計裝置容量穩居全球第五，二○二五年發電量突破一百億度，較二○二四年離岸風電發電量增加約百分之廿。

此外，經濟部昨也公告離岸風電三之三期行政契約範本，對廠商釋出三利多，原始風場與擴充風場可個別簽訂行政契約，並且納入一年彈性併網機制，只要完成水下基礎設置或是百分之五十完工併聯任一條件，就能申請延後一年完工併聯，行政契約同時明定保底收購價二點二九元。

提供保底收購價有助解決離岸風電開發商融資困境，過去三之二期的投標金額都是零元，後續引發融資卡關等連鎖問題，此次在行政契約中明定保底收購價每度二點二九元，有利於業者計算開發風險，降低部分融資難度。