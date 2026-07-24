快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

聽新聞
0:00 / 0:00

離岸風電 賴總統：嚴查非法介入綠能

聯合報／ 記者陳儷方周佑政／台北報導
台灣近年積極發展離岸風電，賴清德總統（中）昨天表示，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。圖／總統府提供
台灣近年積極發展離岸風電，賴清德總統（中）昨天表示，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。圖／總統府提供

國家氣候變遷對策委員會昨舉行第八次委員會議，賴清德總統表示，未來再生能源及海域使用和需求將更複雜、更加提高，政府要讓離岸風電從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，確保政策的明確性與穩定性；賴總統強調，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。

經濟部次長賴建信表示，國內已完成五○八座風機建置，累計裝置容量四點九ＧＷ，距離二○三○年併網目標十點九ＧＷ達成率約百分之四十五，對於二○三○年裝置容量目標有信心可以達成。

賴建信說，離岸風電發電量逐年提高可有效減碳，二○三○年達成離岸風電裝置容量十點九ＧＷ的目標，減碳當量可達三六八○萬噸，經濟部還將新增十五至十八ＧＷ可開發容量，預計二○三九年提升裝置容量至廿四點七至廿七點九ＧＷ，減碳當量將達八三四○至九四二○萬噸。

經濟部提出「二○二六年至二○三九年離岸風電中長程推動計畫」，透過跨部會合作盤點可設置海域空間，預計新增約十五至十八ＧＷ可開發容量，並規畫每四年一期，每期釋出八ＧＷ容量，朝二○三○年前完成選商，建立長期穩定且具可預期性的推動機制。

為支撐離岸風電建設，政府也持續擴大金融支持，賴建信說，至今年三月底，國內銀行已完成簽約的離岸風電專案融資金額達六三八九億元，保險業投資離岸風電金額達五八八億元，並透過國家融資保證及鼓勵民間資金參與，降低開發資金門檻。

經濟部指出，截至七月十日，台灣已有八座風場完工，包括海洋、台電一期、海能、大彰化、彰芳暨西島、中能、允能、海龍二號，去年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，累計裝置容量穩居全球第五，二○二五年發電量突破一百億度，較二○二四年離岸風電發電量增加約百分之廿。

此外，經濟部昨也公告離岸風電三之三期行政契約範本，對廠商釋出三利多，原始風場與擴充風場可個別簽訂行政契約，並且納入一年彈性併網機制，只要完成水下基礎設置或是百分之五十完工併聯任一條件，就能申請延後一年完工併聯，行政契約同時明定保底收購價二點二九元。

提供保底收購價有助解決離岸風電開發商融資困境，過去三之二期的投標金額都是零元，後續引發融資卡關等連鎖問題，此次在行政契約中明定保底收購價每度二點二九元，有利於業者計算開發風險，降低部分融資難度。

離岸風電 再生能源 賴清德

延伸閱讀

賴總統：請司法單位嚴格查緝非法之徒介入綠能

離岸風電將增釋15～18GW開發空間 2027年啟動選商

經部提離岸風電藍圖 未來每四年一期選商釋出8GW 2026年啟動浮式風電

3-3離岸風電行政契約範本出爐 保底收購價每度電2.29元

相關新聞

黨產會再敗 中興山莊遭追徵32億元 國民黨勝訴確定

不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，依土地時價向國民黨追徵卅二億餘元，最高行政法院昨判黨產會敗訴，全案確定。國民黨昨天表示，終於還給國民黨應有的公道。黨產會至截稿前無回應。

離岸風電 賴總統：嚴查非法介入綠能

國家氣候變遷對策委員會昨舉行第八次委員會議，賴清德總統表示，未來再生能源及海域使用和需求將更複雜、更加提高，政府要讓離岸風電從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，確保政策的明確性與穩定性；賴總統強調，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。