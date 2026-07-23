總統：首創低收戶「高溫微型保險」 台南7月起試辦1年

總統賴清德今天表示，行政團隊「酷齡氣候關懷行動」結合民間保險公司推出全國首創「高溫微型保險」，7月起在台南試辦1年，低收入戶、中低收入戶以及領取中低收入老人生活津貼者，若因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲新台幣1萬元定額給付，保費由民間慈善基金會全額捐助，民眾零負擔。

總統府今天下午召開國家氣候變遷對策委員會第8次委員會議，賴總統在結語提到，請行政團隊用系統整合治理的高度來推動後續工作，把環境教育、生態調適、離岸風電中長程發展等任務，相互銜接讓社會行動、科學基礎、國土韌性與轉型工程，合力發揮綜效，並繼續結合政府和民間力量，來因應氣候變遷的挑戰。

總統說，面對越來越熱的天氣，今年行政團隊包括環境部與金管會，結合地方政府推出「酷齡氣候關懷行動」，並搭配民間保險公司推出全國第一個「高溫微型保險」。目標是串聯「政府高溫預警」、「社福關懷行動」以及「企業保險保障」等機制，強化弱勢長者面對極端高溫的防護。

總統表示，這項保險服務從7月開始，在台南市試辦1年，對象是15到75歲低收入戶、中低收入戶以及領取中低收入老人生活津貼者，如果因爲中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可以獲得定額1萬元給付，保費全數由民間慈善基金會捐助，民眾零負擔。

總統說，這項創新服務緣起於保險公司從業人員，在1年前看到國家氣候變遷對策委員會的線上直播，希望響應政策，主動向行政團隊提案，政府後續也大力支持、一起合作。

總統指出，這是委員會帶動公私協力的最好示範成果，委員會所做的每一項討論、每一分準備，都有助於台灣在未來的氣候挑戰中，維持安全、穩定與競爭力，大家繼續一起努力，創造更豐碩的成果。