賴總統：請司法單位嚴格查緝非法之徒介入綠能

台灣近年積極發展離岸風電，賴清德總統今天表示，未來再生能源及海域的使用和需求將更複雜、更加提高，政府要讓離岸風電從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，確保政策的明確性與穩定性；賴總統也強調，要請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。

總統府國家氣候變遷對策委員會第八次委員會議今登場，賴總統表示， 在各界通力合作下，這個月我們已安裝共508座離岸風力機，總裝置容量累計達到4.9GW，排名全球第五；去年離岸風電發電量，也首度突破100億度。

經濟部次長賴建信報告「我國離岸風電中長程發展規畫」時指出，規畫2030年前完成第四期、第五期區塊開發選商，並同步推動浮動式離岸風電示範計畫，預計2035年總裝置容量可達18.3至19.9GW。未來將定期辦理選商，每四年釋出八GW開發容量，建立穩定且可預期的投資環境。

總統府發言人郭雅慧慧後轉述，針對「離岸風電中長程發展規畫」，賴總統在會中裁示，面對未來再生能源及海域的使用和需求，將更複雜、更加提高。我們要讓離岸風電，從個別開發案，提升為跨域整合的國家戰略工程，也確保政策的明確性與穩定性。請經濟部，在既有區塊開發，以及選商機制基礎上，定期檢視離岸風電推動進度、併網安排、電網建設、港埠量能及施工資源配置。

賴總統說，請經濟部，在既有區塊開發，以及選商機制基礎上，定期檢視離岸風電推動進度、併網安排、電網建設、港埠量能及施工資源配置。除了針對關鍵瓶頸，應及時提出因應方案，也請經濟部偕同相關部會，建立可追蹤的檢核方式，讓離岸風電的推動，建立在公開透明的基礎上，落實地方共榮、漁業協調及環境承諾。

賴總統也請經濟部、國發會等有關部會，引導離岸風電投資，轉化為可長期累積的產業能力與專業服務能量，並促使銀行及壽險投入資金，讓能源轉型，不只是發展再生能源，也成為推動台灣綠色產業升級的重要機會。

賴總統還裁示，請行政院副院長鄭麗君督導，請司法單位嚴格查緝地方非法之徒，介入綠能產業的發展。