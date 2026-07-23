接見歐洲議會波蘭籍保守黨團議員 韓國瑜盼深化合作

立法院長韓國瑜今天接見「歐洲議會波蘭籍保守黨團（ECR）議員團」時表示，近年台波雙邊的貿易交流非常緊密，2025年雙邊貿易總額超過25億美元，成長超過2成；台波經貿合作關係已邁向新階段，期盼能持續深化合作。

立法院透過新聞稿表示，韓國瑜下午在「台灣與歐洲聯盟地區國會議員聯誼會」會長、民進黨立委莊瑞雄，及「台灣與波蘭國會友好協會」會長、民進黨立委林楚茵，以及國民黨立委陳永康、民眾黨立委邱慧洳等人陪同下，接見「歐洲議會波蘭籍保守黨團（ECR）議員團」。

韓國瑜首先向訪團說明，立法院共有113席立法委員，分屬3個不同政黨，雖立場不同、時有激烈討論，但面對國際友人時，始終展現團結與熱情，充分展現台灣民主制度的多元與包容。

韓國瑜指出，台灣有領先全球的半導體技術、實力傲人的中小企業、居亞洲領先地位的醫療制度與技術、高度成熟的民主制度。國土面積僅占世界的萬分之3、人口只有千分之3，卻創造出全球3%的工業產值。

韓國瑜說，近年台波雙邊的貿易交流非常緊密，2025年雙邊貿易總額超過25億美元，成長超過2成；其中台灣對波蘭出口，更是連續3年維持雙位數的成長。

韓國瑜表示，已有30家台灣企業在波蘭投資，3月「台灣區電機電子工業同業公會」宣布規劃在波蘭設立海外科學園區；「鴻海精密工業股份有限公司」5月宣布與波蘭電動車企業建立戰略合作夥伴關係，顯示台波經貿合作關係已邁向新階段，期盼能持續深化合作。

「歐洲議會波蘭籍保守黨團」團長席多（BeataSzydło，另譯：詩朵）表示，無論在歐洲議會或波蘭國會，對於不同議題常因立場差異而有熱烈討論，但波蘭與台灣同樣在面對自由、民主及人權等普世價值時展現團結一致。

席多表示，期盼未來在共同價值基礎上，進一步深化雙邊經貿合作與投資往來，攜手推動經濟發展，並感謝朝野各黨派長期推動台波交流的努力。