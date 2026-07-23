黨產會追徵中興山莊土地32億遭撤銷確定 國民黨：終於還公道

不當黨產處理委員會認定國民黨取得的前中興山莊用地為不當取得的財產，向國民黨追徵32億餘元，國民黨不服提行政訴訟，最高行政法院今判決撤銷原處分，國民黨勝訴，全案確定。國民黨今表示，終於還給國民黨應有的公道。

一審台北高等行政法院指出，中興山莊土地在黨產條例公布時，已經移轉為元利公司所有，不屬於黨產條例公布時仍存在的「現有財產」，難以推定為不當黨產。

國民黨表示，這項判決再次證明，黨產會多年來以政治凌駕法治，慣於「先定罪、再找理由」，以政治目的取代依法行政，相關處分終究禁不起司法檢驗。

國民黨呼籲，民進黨政府應尊重司法判決，停止將黨產議題作為政治鬥爭工具，回歸依法行政與法治國原則，避免再浪費國家資源進行政治清算。