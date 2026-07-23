【重磅快評】豈止雙標：一邊撐香港書店店員，一邊出征陶晶瑩

近來香港書店有兩間獨立書店被港府國安處突擊搜查，5人因涉嫌售賣「煽動刊物」被捕，民進黨與支持者紛紛聲援，呼籲關注香港的言論自由；然而，就在同時，藝人陶晶瑩只是因為在台北市長蔣萬安呼籲大家上凱道挺食安的貼文按讚，竟遭到綠營支持者揚言抵制陶晶瑩夫妻代言商品，甚至連臉書也被出征。這已不只是雙重標準，更是對言論自由最大的褻瀆。說好的民主台灣呢？

香港2019年爆發「反送中」抗爭事件後，北京對香港收緊各種管制，自3月至今已有四間書店被搜查，11名人員被捕，理由都和展示具煽動意圖刊物有關。而在本月中旬，香港年度書展開展當天，再有兩家獨立書店遭到搜索，此一事件在港台都引起關注。

綠營政治人物與其支持者紛紛聲援，包含陸委會副主委梁文傑發文「撐香港」，文化總會在門口寫下「我是書店店員」六個字，文總秘書長李厚慶說，有人因為書、因為文字、因為思想而失去自由，台灣仍然可以自由閱讀、自由出版、自由寫作、自由討論，民進黨多位立委也拿出手板力挺出版自由與言論自由；而創作被綠營廣泛傳唱的「島嶼天光」的滅火器樂團，也在台北小巨蛋演唱會時舞台大螢幕投影「我是書店店員」，台下樂迷也同步舉起「我是書店店員」標語，聲援香港獨立書店店員。

反送中抗爭事件後，當時爭取連任、聲勢低迷的蔡政府大力「撐香港」，「今日香港、明日台灣」口號被喊得震天價響，蔡政府藉由大力販賣「芒果乾」（亡國感），成為翌年蔡英文得以從谷底翻身、高票連任的一大助力，可說收割了最多的政治紅利。

然而，這幾年民進黨政府對於港人移居來台的標準不斷變嚴，尤其在2020年7月香港實施港版國安法後，蔡政府火速修訂《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，從當年8月起，申請人須經移民署會同國安局及陸委會跨部門「國安審查」，也增列「原為大陸地區人民」的港澳居民，可以不予申請定居許可。

這幾年，不少申請移居台灣的港人因為審查時間拉長、條件緊縮甚至遭到駁回，選擇二次移民、失望離開台灣。也因此，有香港人認為台灣此次的聲援，讓他們感覺自己只是被消費、被「當成墊腳石」，並在網路上引發一番論戰。

更諷刺的是，就在綠營支持者大力挺香港書店店員與言論自由時，藝人陶晶瑩只是因為到蔣萬安發起725食安大遊行的貼文下按讚，居然就慘遭綠營支持者公審、圍剿，痛批陶晶瑩並揚言「所有代言商品與節目，堅決抵制」，還有激進者到陶晶瑩臉書洗版。

沒想到，如今的台灣居然已容不下任何「異質」的聲音，何況陶晶瑩只是按讚，連發文響應都沒有，李厚慶還好意思說「台灣還能自由討論」？何況食安是超越藍綠的議題，這是哪門子的民主？

這些綠營支持者一邊聲援香港的言論自由，一邊卻又成為台灣言論自由的箝制者，這已經不叫雙標，根本就是把言論自由當成自助餐，想吃就吃、想丟就丟，言論自由充其量只是鬥爭工具，根本不是真信仰。