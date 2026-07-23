確保供電穩定 賴總統：穩健推進綠能建設、離岸風電

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第8次委員會議今天登場，賴清德總統開場致詞時表示，今天經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規畫」，目標是建立可預期的能源發展路徑，穩健推進綠能建設、電網整合及產業供應鏈。

賴總統表示，氣候風險正變得更加頻繁、複合，也更直接影響我們的日常生活。近年來，一場豪雨，就可能同時引發山區土砂災害與都市積淹水；高溫日數增加，不僅提高用水與用電的需求，更帶來農業損失與健康風險；海洋升溫和海平面上升，也正威脅著漁業養殖與沿海聚落的安全。

賴總統說，面對這些牽動國土安全、糧食供應、以及民生福祉的複合性挑戰，政府必須整合各方專業，及早掌握風險、做好準備、落實政策。因此今天他要提出三項核心戰略。

賴總統說，第一，提升社會的行動力。他要邀請行政團隊，務必讓各級政府、學校、社區、企業及公民都有參與計畫的管道，共同投入都市林的規規畫與維護，讓都市林成為提升城市韌性的重要基礎。

第二，厚植能源的穩定力。賴總統說，台灣能源高度仰賴進口，面對國際能源價格波動與極端氣候風險，我們除了要持續擴大本土低碳能源，也要強化電網韌性、儲能與調度能力，確保供電穩定，支撐民生與產業發展。接下來政府不僅要讓離岸風電穩健發展，更要完善產業供應鏈與人才培育，並落實環境評估，確保能源轉型能兼顧供電穩定、環境永續與地方發展。

賴總統說，第三，守護國土的生命力。政府將持續加強科學監測與自然復育，並將極端氣候的長期風險，納入農業生產與國土規畫之中。

他表示，以上三項核心戰略，將透過今天的三項報告，分別從全民參與、國土調適及能源轉型出發，來提升社會行動力、國土生命力與能源穩定力。

賴總統說，首先，將由環境部報告「全民環境教育，共創永續共榮新未來」，希望深化國人的風險意識，讓低碳永續，成為人人實踐的生活行動。

第二項報告，賴總統表示，由農業部結合海洋委員會 報告「氣候變遷下韌性農業生產與永續生態系統」。透過生態保育與科學治理，提升糧食生產及國土韌性。

賴總統說，第三項報告，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規畫」，目標是建立可預期的能源發展路徑，穩健推進綠能建設、電網整合及產業供應鏈。