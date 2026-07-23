中國施壓泰國台灣電影展 外交部：密切注意確保尊嚴

行政院訂定6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立院黨團揚言全數凍結引發討論。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，無人機是現今最重要的戰略產業之一，也是桃園最有機會的下一個舞台，呼籲國民黨桃園市長張善政勇敢發聲，要求國民黨撤回提案。

2026-07-23 15:30