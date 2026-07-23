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中國施壓泰國台灣電影展 外交部：密切注意確保尊嚴
中國施壓泰國台灣電影展，要求移除台灣文化部標誌。外交部今天表示，駐泰國代表處全程掌握此案情形，將持續密切注意相關發展，確保台灣尊嚴及權益，另對主辦單位不畏中國不當干擾施壓，表達肯定及感謝。
「泰國台灣電影展」昨晚在曼谷揭幕，泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（Khaosod English）22日報導，活動開幕前疑遭中國駐泰使館人員施壓，要求移除台灣文化部標誌，但遭泰方拒絕，這是台灣影展舉行多年來首次遇到類似事件。
外交部下午回覆中央社提問表示，駐泰國代表處全程掌握此案情形，並與主辦單位保持密切聯繫，活動期間也持續關注會場狀況，影展如期順利開幕。
外交部指出，駐處將持續密切注意相關發展，確保台灣尊嚴及權益，另對主辦單位秉持專業原則辦理活動，不畏中國不當干擾施壓，表達肯定及誠摯感謝。
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