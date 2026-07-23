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NCC委員缺額不影響iPhone18上市 白委諷：帶頭製造假新聞難怪詐騙猖獗

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員任期即將屆滿，NCC代理主委陳崇樹今天說，iPhone18上市不會受影響。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，先前才有NCC官員匿名放話「iPhone新機審查恐受阻」，負責通訊傳播監理的機關帶頭製造假新聞，也難怪台灣詐騙如此猖獗。

現有3名NCC委員任期將在7月底屆滿，行政院兩度提名人選都遭到立法院封殺。由於手機上市必須經過NCC形式認證，外界關注iPhone18上市是否會受到NCC無法組成委員會審議影響，陳崇樹今天在行政院會後記者會受訪時說，「不會受到影響，可以順利上市。」

陳清龍受訪時表示，今年4月有NCC官員在媒體匿名放話，聲稱如果NCC沒有委員「iPhone新機審查恐受阻」，結果現在陳崇樹自我打臉，坦承根本不會造成影響，請問NCC到底還要再騙幾次？「從iPhone16到iPhone18，NCC一再情勒恐嚇人民」，一個負責通訊傳播監理的機關，自己帶頭製造假新聞、製造社會恐慌，也難怪台灣詐騙如此猖獗。

陳清龍也點名，行政院長卓榮泰才是真正該被檢討，一再違法未提名NCC委員名單，行政院聲稱正在徵詢最後階段，然而現有3名委員將在下周卸任，癱瘓獨立機關的元凶就是卓榮泰，「如果卓榮泰做不好自己的工作，那就換人來做。」

NCC iPhone 陳崇樹

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