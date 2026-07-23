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藍喊凍結無人機預算 民進黨黃世杰籲張善政為桃園勇敢發聲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法院國民黨團謠言凍結無人機預算，民進黨桃園市長參選人黃世杰不認同做法，籲藍營市長張善政為桃園發聲，要求藍營立院黨團撤案。記者陳俊智／攝影
立法院國民黨團謠言凍結無人機預算，民進黨桃園市長參選人黃世杰不認同做法，籲藍營市長張善政為桃園發聲，要求藍營立院黨團撤案。記者陳俊智／攝影

行政院訂定6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨立院黨團揚言全數凍結引發討論。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，無人機是現今最重要的戰略產業之一，也是桃園最有機會的下一個舞台，呼籲國民黨桃園市長張善政勇敢發聲，要求國民黨撤回提案。

黃世杰表示，行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」要把台灣打造成「無人機民主供應鏈」的亞太中心，目標2030年帶動產值突破400億元。這是一個攸關國防自主、產業升級，還有數萬個工作機會的長期布局，但國民黨立院黨團先提案要求暫停、刪減這筆預算，遭到產業界反彈後，昨又改口要求全數凍結，業界憂心忡忡，直言政策一旦反覆，投入資金、設備與人力都會綁手綁腳，經濟部也示警會衝擊國內267家供應鏈廠商，甚至連救災用的無人機發展都被牽連。

黃世杰無法認同經費被凍結，指桃園有最好的產業聚落，又是陸海空樞紐，本該在這波浪潮裡站上第一排，但中央的產業計畫如果被空轉，地方再有心也難為。

黃世杰說，產業的成長，最怕的就是政策忽冷忽熱。當烏克蘭用無人機改寫了戰爭規則，當美國和全世界的民主國家都在搶建「非紅供應鏈」，台灣好不容易站上了起跑線，卻因為藍白在立法院的政治算計，被硬生生踩下剎車。這一凍，凍住的不只是442億元的數字，更是台灣切入全球供應鏈的黃金時機，是無數工程師、工廠師傅和年輕人的飯碗，更是我們下一代的國家安全。

黃世杰呼籲藍白兩黨團請放下政治對立，回到國家與社會長遠發展的高度來看這件事，「程序上有爭議，可以循正常管道釐清、補正，但請不要拿全數凍結當籌碼，讓整個台灣的無人機產業陪葬」。

黃也對桃園市長張善政喊話，「既然你今年五月宣稱，桃園有潛力發展無人機相關產業。當此刻的國民黨，正在立法院提案凍結無人機預算，你更應該勇敢發聲，要求國民黨立刻撤回提案，支持桃園的無人機產業」。

張善政 黃世杰 無人機

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