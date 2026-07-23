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藍擬凍結無人載具計畫 政院憂衝擊非紅供應鏈、防救災能力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

國民黨立法院黨團決定全數凍結行政院今年度「無人載具產業發展統籌型計畫」經費，待經立法院同意後，始得動支。行政院說，若預算全數凍結，將導致廠商與公務員進退失據，衝擊產業界拓展非紅供應鏈，政府防救災能力也可能受影響，衝擊國人生命財產安全，盼立法院能理性審議。

行政院訂定為期6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原揚言刪除今年度預算，最終決定將提案修改為「全數凍結」，經立法院同意後，始得動支，並要求行政院補齊法定程序。

行政院發言人李慧芝指出，今年度中央政府總預算已送交立法院329天，而明年度的總預算也將於下月底前送審。立法院下個會期理論上應審議下年度總預算，但國民黨團提案全數凍結無人機相關預算。若下會期要同時處理今年的凍結案與下年度的總預算，不僅會持續延宕明年度總預算的審議，更將延誤政府施政的延續性與公共服務品質。

李慧芝強調，無人機相關預算多為已執行半年以上的延續性計畫，若預算全數凍結，將導致廠商與公務員進退失據，產業拓展非紅供應鏈的進度也受衝擊，且許多防救災現場，都需要更先進、有效率的無人機，例如今年馬太鞍溪事件，正是因為無人機才成功救援一位被沖走的工地包商。如果預算全數凍結，政府的防救災能力可能受影響，衝擊國人的生命財產安全。

最後，李慧芝呼籲，行政院相關預算的編列與執行皆依法行政、合法合規。行政院尊重立法院監督政府的職權，但攸關公共安全、救防災、國家建設及產業利益的預算，期盼立法院專業理性地儘速審議，讓政策得以穩定推動，保護國人生命財產。

政院 李慧芝 行政院

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