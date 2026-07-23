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政院提修法調高書記官法警長等職務列等 暢通陞遷管道

中央社／ 記者吳書緯、賴于榛台北23日電

政院會今天通過司法院函送「法院組織法」部分條文修正草案，由行政院與司法院、考試院會銜函請立法院審議；行政院長卓榮泰表示，修法調高書記官、法警長及副法警長職務列等，以暢通陞遷管道，留用優秀人才。

行政院今天舉行院會後記者會，發言人李慧芝轉述卓榮泰就「法院組織法」部分條文修正草案裁示。

卓榮泰裁示通過「法院組織法」部分條文修正草案，後續將由行政院與司法院、考試院會銜函請立法院審議。

卓榮泰說明，為解決人才延攬、職務日益繁重的困境，本次修法重點有3項。第1，修正調高書記官、法警長及副法警長職務列等，以暢通陞遷管道，留用優秀人才；第2，明定法警職務內容與維安權責，增訂法警執行勤務時得採行之處置、使用警械或戒具等規定。

第3，卓榮泰提到，就違反維持法庭秩序命令的行為，採行先處罰鍰，1年內再犯者，再科以刑罰的層級化的規範，以收即時遏阻之效，並落實刑罰最後手段性原則。

卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院、考試院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此外，為維護法院安全及法庭秩序，草案也增訂，進入地方法院之人，應接受安全檢查，以及增訂法警對於人身自由受公權力拘束並送至地方法院之人，應檢查其身體、衣類及所攜帶之物之規定。

書記官 政院 卓榮泰

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