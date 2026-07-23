行動網路降速演練 NCC建議消費用現金或實體信用卡

台灣北部、中部地區將於8月城鎮韌性演習期間，實施行動網路降速演練。國家通訊傳播委員會（NCC）今天指出，部分手機行動支付等服務在演練時會受影響，建議事前排開會使用行動網路的重要工作，消費改用現金或實體信用卡等。

2026年城鎮韌性演習期間，將進行行動網路降速演練，中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，區域包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；北部地區為8月13日下午2時30分至3時，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

行政院今天舉行院會後記者會，國家通訊傳播委員會基礎設施處長梁伯州說明「2026年城鎮韌性（防空）演習：行動網路降速演練」報告。

針對演練的目的，梁伯州表示，基本上是要模擬在極端情境，政府如何進行應變，以及要確保即便在網路頻寬不足的時候，110、119的報案專線以及基礎的語音簡訊服務不會中斷，也要宣導民眾預想建立多元的通訊備援方案。

至於行動網路降速30分鐘期間的受影響服務範圍，梁伯州說明，手機可以正常使用的服務包括119、110報案電話、基本語音通話、簡訊與文字服務以及災防告警系統（CBS），受影響服務為影音串流與大檔案下載、社群媒體圖片與影片（例如滑IG、FB）、雲端同步與備份、視訊通話及部分手機行動支付。

對於生活情境的應變，梁伯州指出，若是在演習期間使用QRcode的取票方式，事前需要確認交通場域是否有WIFI可以使用，若無的話，就要準備實體票證，日常消費與支付也要確認購物地點有無WIFI，若沒有WIFI則建議準備現金或實體信用卡進行消費。

對於醫療與看診層面，梁伯州解釋，相關的資訊查詢可以透過固網或是必要時透過市話進行，院方也會同步啟動市話、紙本記錄與人工作業備援。

由於降速演練涵蓋興櫃股票交易時段，針對股匯市與金融交易層面，梁伯州提到，切換固網或是以WIFI連線、使用電話語音人工下單，或「提前於演習前完成委託作業」。

NCC也提出民眾整備3步驟，梁伯州表示，在事前就避免演練的30分鐘使用行動網路的重要工作，預先下載離線地圖，確認住家及公司附近的避難處所，以及確認身邊可用的固網及市話；演練中就是確認個人、企業或家庭的備援方案是否可行；演練後則是確認手機行動網路是否恢復。透過這30分鐘的「可控不便」，目的就是強韌社會防護網。

媒體關切行動網路降速演練是否有法源依據，國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹指出，依據民防法第21條明定「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，以及依據電信管理法、災害防救法、國防部「防空演習實施辦法」等法規。