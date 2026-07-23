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漢光斷網演習 桃園蘇俊賓籲中央關注弱勢需求

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
漢光斷網演習，桃園副市長蘇俊賓籲中央關注弱勢需求。聯合報系資料照
漢光斷網演習，桃園副市長蘇俊賓籲中央關注弱勢需求。聯合報系資料照

2026城鎮韌性演習將進行「行動網路降速演練」，引發爭議。桃園副市長蘇俊賓今赴行政院會參與討論演習事宜，強調行動網路降速演練須顧及醫療與緊急救護需求，尤其是依賴物聯網維生的高齡、長照、緊急救護與偏鄉弱勢族群，呼籲中央應完善「備援機制」與「受損補償機制」。

行政院長卓榮泰回應，演習為「降速而非斷網」，目的正是為了找出極端狀況下對各族群的影響並加以調整，緊急報案與文字通訊均不受影響。針對需要被照顧的弱勢族群，其與家庭或醫療機構的聯繫狀況是否造成影響，也透過此次演練了解並補強。

蘇俊賓指出，此次行動網路降速演練雖僅半小時，但依賴物聯網維生的高齡、長照及偏鄉弱勢族群，以及緊急救護都可能受影響，例如仰賴物聯網連結醫院診療、監測生命跡象的長照患者、救護車車載平板回傳病患資料，桃園為搶救生命推動的救護一路通系統都可能暫時失效，在關鍵時刻面臨風險，受影響最深的反而是高敏族群、脆弱族群。

蘇俊賓說，都會地區固網資源豐沛，替代選擇多，但偏鄉與固網不完整區域受降載影響甚鉅，所以偏鄉與弱勢的緊急醫療需求替代備援更需事先因應，避免造成憾事。演習是為了沙盤推演，考驗因應能力，不能淪為懲罰高敏弱勢族群，相關配套一定要完備才執行，除了確保若民眾或特定族群生命不不至於因演習遭受風險，也要評估建立憾事發生時的補償機制。

蘇俊賓 漢光 桃園 斷網

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