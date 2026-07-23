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批國民黨對無人機有仇 民進黨團：預算全凍等於宣告產業歸零

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄今開記者會回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄今開記者會回應輿情。記者張曼蘋／攝影

針對行政院核定442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團提案就115年度編列預算部分全數減列，昨又改口全數凍結，經立法院會同意後始得動支。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，國民黨對無人機真的是有仇，把案件按住後是凍結無人機產業的發展，嘴巴講一套，審預算又做一套，等於宣告產業歸零。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今開記者會回應輿情。莊瑞雄表示，國民黨對無人機真的有仇，本來在軍購條例中的3350億，10項只通過2項，「大筆一揮就把它給幹掉了」，後來是受民眾壓力和產業界呼籲，才提出無人機產業的條例。

莊瑞雄說，既然提出來，就要向外界表達在野黨也支持無人機產業，全數砍掉後挨罵就馬上改口凍結，但凍結也是一樣，把案件按著後，凍結的不是預算，而是整個無人機產業的發展，這都要予以譴責。嘴巴上說一套，實際審預算又做一套，等同於宣告產業歸零。

莊瑞雄認為，在野黨應該對其動作有更多說明，為什麼起心動念要去刪除？又是什麼轉折變成凍結？凍結之後？什麼條件才能解凍？什麼時候你才認為是發展無人機的好時機？

莊瑞雄批評，國會議員對行政部門提出的總預算無差別刪減、減列，被攻擊後才改凍結，過一陣子又不知道有什麼樣好的說詞，這樣反覆的動作，對產業只有傷害，相信民眾不會諒解。

無人機 民進黨團 國民黨

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