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【重磅快評】不吃雞排吃肉圓 人民該信林靜儀或賴總統

聯合報／ 主筆室
中聯致癌油案延燒，兼任民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會請民進黨新任黨職們吃油炸肉圓，強調食安問題沒有藍綠。圖／聯合報系資料照片
中聯致癌油案延燒，兼任民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會請民進黨新任黨職們吃油炸肉圓，強調食安問題沒有藍綠。圖／聯合報系資料照片

衛福部次長林靜儀上周一句，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「雞排不是鼓勵大家吃的食物」，引發民眾炸鍋；賴清德總統昨天請新任黨公職吃「炸肉圓」，試圖安定民心。問題是，同樣都是油炸物，人民到底該相信誰？

先是民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃」，接著是林靜儀「不鼓勵吃炸雞排」，相隔幾天，賴總統又高調請吃炸肉圓，執政團隊前後至少出現三種論調：試問不鼓勵吃炸雞排，就可以安心吃炸肉圓？到底誰說真話、誰是「萊爾」？

這種前後矛盾的論述，不是單一事件，而是整個行政團隊的縮影。行政院日前召開食安修法會議，衛福部與法務部對法律文字見解不一，光是「核定」或「備查」就意見分歧。中央與地方立場相左，行政院會今天雖通過食安法修正草案，未來在立法院勢必又是一番激烈角力，這究竟是解決問題，還是製造更多問題？

外界看到的，不是一個步調一致的行政團隊，而是匆匆忙忙、連滾帶爬的混亂，人民如何相信官方的食安保證？

更令人不安的是，衛福部風險諮議會日前才宣布19批中聯相關油品可重新上架販售，希望盡快讓市場回歸正常；結果藍綠市長蔣萬安、盧秀燕、陳其邁等一致反對。儘管衛福部長石崇良掛保證，「經科學檢驗都安全」，但新北市昨天又爆出苦茶油苯駢芘超標，原因至今仍是一團謎，讓消費者更憂心忡忡。

台中市副市長鄭照新更質疑，中央前往中聯查廠竟未通知台中市政府，查廠完當天下午就急著宣布19批油品可以上架，為何如此著急？

這波新的苦茶油食安警訊，讓賴總統「安心吃肉圓」的政治宣示瞬間失焦，也讓民眾更加困惑。行政部門愈急著滅火，民眾反而愈沒有安全感。

如今，蔣萬安已發出穿雲箭，725號召千軍萬馬凱道相見，藍營地方勢力包圍中央，食安危機已快速升高為政治危機。外界不禁質疑，賴總統近來一連串動作，從7月6日震怒說重話，到昨天請吃炸肉圓，究竟是真正想解決問題，還是只希望在遊行前營造「安心吃」的政治氛圍？

如果人民對食安的疑慮沒有真正解開，再多的政治詞藻，也只是一場「高明的騙術」。真正該先套好招的，不是雞排和肉圓，而是總統府、行政院與衛福部的政策與說法。否則，人民看到的不是政府的信心，而是政府的心虛。當人民飲食失去「免於恐懼的自由」，政府再多的修法、再多的保證，恐怕都只是空話。

林靜儀 肉圓 雞排

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