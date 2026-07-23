【重磅快評】不吃雞排吃肉圓 人民該信林靜儀或賴總統

衛福部次長林靜儀上周一句，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「雞排不是鼓勵大家吃的食物」，引發民眾炸鍋；賴清德總統昨天請新任黨公職吃「炸肉圓」，試圖安定民心。問題是，同樣都是油炸物，人民到底該相信誰？

先是民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃」，接著是林靜儀「不鼓勵吃炸雞排」，相隔幾天，賴總統又高調請吃炸肉圓，執政團隊前後至少出現三種論調：試問不鼓勵吃炸雞排，就可以安心吃炸肉圓？到底誰說真話、誰是「萊爾」？

這種前後矛盾的論述，不是單一事件，而是整個行政團隊的縮影。行政院日前召開食安修法會議，衛福部與法務部對法律文字見解不一，光是「核定」或「備查」就意見分歧。中央與地方立場相左，行政院會今天雖通過食安法修正草案，未來在立法院勢必又是一番激烈角力，這究竟是解決問題，還是製造更多問題？

外界看到的，不是一個步調一致的行政團隊，而是匆匆忙忙、連滾帶爬的混亂，人民如何相信官方的食安保證？

更令人不安的是，衛福部風險諮議會日前才宣布19批中聯相關油品可重新上架販售，希望盡快讓市場回歸正常；結果藍綠市長蔣萬安、盧秀燕、陳其邁等一致反對。儘管衛福部長石崇良掛保證，「經科學檢驗都安全」，但新北市昨天又爆出苦茶油苯駢芘超標，原因至今仍是一團謎，讓消費者更憂心忡忡。

台中市副市長鄭照新更質疑，中央前往中聯查廠竟未通知台中市政府，查廠完當天下午就急著宣布19批油品可以上架，為何如此著急？

這波新的苦茶油食安警訊，讓賴總統「安心吃肉圓」的政治宣示瞬間失焦，也讓民眾更加困惑。行政部門愈急著滅火，民眾反而愈沒有安全感。

如今，蔣萬安已發出穿雲箭，725號召千軍萬馬凱道相見，藍營地方勢力包圍中央，食安危機已快速升高為政治危機。外界不禁質疑，賴總統近來一連串動作，從7月6日震怒說重話，到昨天請吃炸肉圓，究竟是真正想解決問題，還是只希望在遊行前營造「安心吃」的政治氛圍？

如果人民對食安的疑慮沒有真正解開，再多的政治詞藻，也只是一場「高明的騙術」。真正該先套好招的，不是雞排和肉圓，而是總統府、行政院與衛福部的政策與說法。否則，人民看到的不是政府的信心，而是政府的心虛。當人民飲食失去「免於恐懼的自由」，政府再多的修法、再多的保證，恐怕都只是空話。