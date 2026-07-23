美301關稅即將出爐 政院：台美持續溝通朝正面發展

各界預估美國近日將祭出301關稅，美方目前僅公布強迫勞動調查，台灣建議稅率被列為10％，至於結構性產能過剩議題則未公布。行政院指出，台美持續密切溝通，確保美方最終稅率決定時給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美之間既有的談判成果，美方若有相關宣布，政府將盡快向國內大眾說明。

美國對等關稅稅率法源失效後，改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日；與此同時，為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對強迫勞動以及結構性產能過剩進行調查。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間6月2日依「1974年貿易法」第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%，台灣則被列為建議稅率10%的14國之一。

對此，行政院發言人李慧芝指出，過去幾個月以來，政府跨部會積極因應美方所啟動的2項301調查，台美之間保持緊密溝通聯繫，溝通情形朝正面發展，各界預判2項301調查都是美方為置換關稅政策法律基礎所做的程序，最終稅率有待美方最後整體決定。

李慧芝表示，對於美國引用「1974年貿易法」122條款對全球課徵150天暫時性關稅期程將至，各界持續關注美方關稅政策動態，美方如果有相關宣布，政府將盡快向國內大眾說明。

李慧芝指出，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）曾說美方將考量各國達成的貿易協議，台灣也持續與美方保持密切溝通，確保美方最終稅率決定時給予台灣相對優惠待遇，充分反映台美之間既有的談判成果，維護台灣國家利益與產業利益。