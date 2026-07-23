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卓榮泰：「降速」演習不是「斷網」 宣導民眾通訊備援手段

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
今年度城鎮韌性演習將首度進行「行動網路降速演練」，閣揆卓榮泰強調，這次的演練不是「斷網」，而是「降速」，公共服務運作不中斷。目的在宣導民眾準備通訊的多元備援手段，提升全民有備無患的韌性意識。圖／聯合報系資料照
今年度城鎮韌性演習將首度進行「行動網路降速演練」，閣揆卓榮泰強調，這次的演練不是「斷網」，而是「降速」，公共服務運作不中斷。目的在宣導民眾準備通訊的多元備援手段，提升全民有備無患的韌性意識。圖／聯合報系資料照

8月國軍漢光演習期間，今年度城鎮韌性演習將首度進行「行動網路降速演練」，消息傳出後引發各界爭議。閣揆卓榮泰今天強調，這次的演練不是「斷網」，而是「降速」，公共服務運作不中斷。目的在宣導民眾準備通訊的多元備援手段，提升全民有備無患的韌性意識。

卓榮泰今天在行政院會中強調，這次的演練不是「斷網」，而是「降速」。基本運作包括語音通話、簡訊與文字傳輸等都正常使用；降速部分則會影響較高流量服務，例如影音串流、視訊通話、行動支付、雲端同步等。希望透過網路降速的演練，建立國人通訊備援的應變能力。

他指出，演習期間政府將確保重要的公共服務運作不中斷，包括醫療機構通聯服務，交通運具正常營運，以及119、110通話順暢等。請各業務主管機關，確實落實演練期間之備援通訊方案，並且確保國人安全及社會正常運作不受影響。

卓榮泰說，今年的城鎮韌性演習，參考了日本、韓國、北歐等民主國家的經驗，模擬極端情境，驗證政府在有限通訊環境下的應變能力，以及宣導民眾如何準備通訊的多元備援手段，更加提升全民有備無患的韌性意識。

他要求NCC持續與三大電信業者、相關部會及各地方政府共同合作，確保技術對接及演練後系統迅速復原；同時，落實各管道宣導，即時澄清相關錯假訊息；並妥善規劃災防告警細胞廣播服務（CBS）在演習前、中、後發送相關提醒與指引。

卓榮泰 城鎮韌性演習 漢光演習

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